Comment s'entraîner pour un triathlon selon les coachs

Si tu as l'intention de disputer ton premier triathlon ou que tu cherches à améliorer ta vitesse plutôt que ton endurance, un triathlon sprint pourrait te servir de tremplin. Cet évènement se compose généralement d'une épreuve de natation de 750 m, d'une course cycliste de 20 km et d'un run de 5 km. Toutefois, il arrive que certaines courses modifient légèrement ces distances, en proposant une partie cyclisme plus longue et un run plus court.

Par opposition, le triathlon standard, parfois appelé triathlon distance olympique, se compose de 1,5 km de natation, 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied. Il existe aussi des courses plus longues (la plus célèbre étant l'Ironman) qui comprennent 3,9 km de natation, 180 km de cyclisme et 42,2 km de course à pied.

Selon Natasha Van Der Merwe, coach de triathlon (et triathlète professionnelle depuis 2010), tout le monde commence à s'entraîner avec différents niveaux de forme et d'expérience, et les entraînements pour tous ces types de triathlons sont similaires. Ce qui diffère, c'est surtout l'intensité et la fréquence de l'entraînement. L'objectif, lui, reste le même : il faut progresser dans les trois épreuves.

« Comme il faut développer des compétences dans trois sports différents, pratiquer chaque discipline deux ou trois fois par semaine peut être un bon point de départ, en fonction du temps qu'on a pour s'entraîner », explique la coach. Si tu fais déjà du sport régulièrement, ta routine d'entraînement hebdomadaire pour un triathlon sprint pourrait ressembler à ça :

Deux ou trois sessions de cyclisme de 30 minutes à une heure

Deux ou trois runs de 30 à 45 minutes

Deux ou trois séances de natation de 30 à 40 minutes

Attention, ce régime d'entraînement n'a rien d'anodin pour les néophytes, et commencer par ce genre de programme de but en blanc peut augmenter le risque de blessures de fatigue. Pour autant, cette routine te donne une bonne indication de ce à quoi pourrait ressembler ton planning d'entraînement au bout du compte.

« Que tu aies déjà atteint ce niveau d'entraînement ou que tu y travailles encore, alterner entre un entraînement tranquille et du fractionné, qui implique de courtes phases d'effort et d'intensité plus élevés, te permettra de gagner en efficacité et en puissance », indique Nathasha Van Der Merwe.

Si tu débutes en triathlon, applique-toi à améliorer ton endurance de base tout en perfectionnant ta technique pour rester en bonne santé. Pour les personnes débutantes ou celles qui reprennent le sport après une pause, la coach suggère d'augmenter progressivement l'intensité et la durée des entraînements. N'oublie pas, une progression lente et régulière est cruciale pour éviter les blessures, et donne à ton corps tout le temps nécessaire pour récupérer et faire le plein d'énergie.

Tu trouveras ci-dessous un exemple de planning d'entraînement quotidien conçu par Natasha Van Der Merwe. Il est destiné aux athlètes de niveau intermédiaire à avancé qui souhaitent boucler un triathlon :

Lundi : séance de natation tranquille et travail de mobilité (par exemple, un entraînement de résistance qui met l'accent sur les exercices d'amplitude de mouvement).

Mardi : entraînement de cyclisme fractionné le matin, suivi par un run tranquille en fin d'après-midi.

Mercredi : run fractionné le matin et séance de natation axée sur le format de la course l'après-midi.

Jeudi : séance de cyclisme axée sur l'endurance le matin et séance de renforcement l'après-midi.

Vendredi : séance de natation longue distance uniquement.

Samedi : longue sortie vélo axée sur l'endurance (une semaine sur deux).

Dimanche : run d'endurance longue distance (une semaine sur deux).

Pour les séances de cyclisme et les runs plus longs, une fréquence d'une semaine sur deux permet d'intégrer au planning des jours de repos, un élément essentiel de l'entraînement.

En général, cela implique de consacrer six à huit heures par semaine à l'entraînement, mais tu pourrais avoir besoin de plus de temps au début pour t'améliorer, par exemple dans les sprints en cyclisme et les runs fractionnés. Pour ces séances, Natasha Van Der Merwe précise que les intervalles ne doivent pas être longs : 15 minutes de sprint suffisent. C'est de cette façon que tu pourras gagner en puissance sans t'épuiser.

Quant à la période d'entraînement pour un triathlon sprint, la coach explique qu'elle dépend de ton degré d'assurance par rapport à tes compétences. Quatre semaines d'entraînement peuvent suffire à certaines personnes, tandis que d'autres auront besoin de six mois ou plus. Quand on a déjà de l'expérience en running, en cyclisme et en natation, huit à 12 semaines séparent généralement le début de l'entraînement du jour de la course.

Souviens-toi : il est important de maîtriser les bases et de réaliser les exercices à la perfection avant d'ajouter des entraînements supplémentaires. Donc veille à prendre tout le temps nécessaire pour ça.

« Quand on débute dans les sports d'endurance, 12 semaines sont idéales pour se préparer à tous types de triathlons, parce qu'on peut passer les quatre premières semaines à améliorer sa condition physique de différentes façons, comme avec de l'entraînement de résistance, puis consacrer les huit suivantes à un programme ciblé », explique Adina O'Neill, coach de triathlon certifiée Ironman.

Environ deux à trois semaines avant le jour de la course, tu peux commencer à enchaîner les entraînements qui imitent les conditions de la course. Tu pourras ainsi pratiquer les transitions nécessaires pour passer d'une épreuve à une autre.