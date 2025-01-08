3 avantages potentiels des lunettes anti-lumière bleue
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Des médecins expliquent comment les lunettes de protection peuvent éviter la fatigue oculaire.
C'est impossible d'éviter les écrans dans notre monde actuel. Par conséquent, il est presque impossible d'échapper à la lumière bleue. Mais quand ton œil est trop exposé à ce type de lumière, ça peut entraîner une gêne au niveau des yeux : sécheresse oculaire, vision floue momentanée, sensibilité à la lumière… Dans son enquête de 2022, le Vision Council a révélé que 80 % des personnes interrogées présentaient des symptômes de fatigue oculaire liée aux écrans, notamment avec des lunettes anti-lumière bleue censées protéger les yeux.
Les lunettes anti-lumière bleue sont spécialement conçues pour protéger ton œil de ce type de lumière et prévenir les symptômes de fatigue oculaire liés à l'utilisation des écrans.
Qu'est-ce que la lumière bleue ?
Les appareils électroniques (comme les smartphones, tablettes, ordinateurs portables et téléviseurs), les néons, les ampoules fluorescentes et les lumières LED émettent de la lumière bleue. Mais selon l'American Academy of Ophthalmology, la plus grande source de lumière bleue provient directement du soleil.
La lumière bleue, aussi appelée lumière à haute énergie visible (HEV), fait partie du spectre visible, explique le Dr Brian Boxer Wachler, chirurgien ophtalmologue au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles. Te souviens-tu de l'acronyme ROJVBIV, qui signifie Rouge, Orange, Jaune, Vert, Bleu, Indigo et Violet ? Selon le docteur, toutes ces couleurs font partie du spectre visible, soit les parties du spectre électromagnétique perceptibles à l'œil humain.
Pendant la propagation du spectre visible, les longueurs d'onde se séparent et varient en taille : c'est ce qui donne les différentes couleurs. On considère que la partie bleue du spectre lumineux a une longueur d'onde courte comprise entre 400 et 500 nanomètres, indique Tatevik Movsisyan, optométriste et maître de conférences au College of Optometry de l'Université d'État de l'Ohio.
Est-ce que la lumière bleue est nocive pour les yeux ?
Techniquement, non. Mais elle a un impact sur tes yeux, et parfois même sur ta santé globale.
« Chez l'animal, les études ont montré que cette longueur d'onde [courte] était nocive pour la rétine, la partie arrière de l'œil. Mais à ce jour, il n'y a aucune preuve indiquant que la lumière bleue causerait ce type de dommages sur la rétine humaine », précise l'optométriste.
Les recherches sur le sujet se poursuivent. Mais selon une étude scientifique publiée en 2022, la lumière bleue artificielle n'a pas d'impact significatif sur la vision ou la santé des yeux. L'AAO indique également qu'il n'y a aucune preuve à ce jour d'un lien significatif entre la lumière bleue et des lésions de la rétine humaine ou une dégénérescence maculaire liée à l'âge.
L'exposition à la lumière bleue pourrait même être bénéfique. Dans une étude systématique de 2022, des athlètes dont les yeux sont exposés à la lumière bleue ont constaté certains bienfaits, comme une amélioration des performances cognitives, une vigilance accrue et une réduction du temps de réaction.
La lumière bleue perturbe-t-elle le sommeil ?
Une utilisation excessive des écrans avant de dormir peut perturber la qualité du sommeil. « La lumière bleue émise par les appareils électroniques n'abîme pas les yeux, mais elle peut nuire au sommeil en perturbant la sécrétion de mélatonine », explique le Dr Boxer Wachler.
La mélatonine est une hormone produite par le cerveau en réponse à l'obscurité, pour favoriser l'envie de dormir. Elle participe aussi au bon fonctionnement de l'horloge interne (rythmes circadiens), comme l'indiquent les National Institutes of Health. Jennifer Tsai, optométriste, explique que la lumière bleue émise par les appareils électroniques peut perturber le rythme circadien naturel du corps en lui faisant croire qu'il fait encore jour, compliquant ainsi l'endormissement et réduisant au final la qualité du sommeil. (Bien sûr, les horaires de sommeil sont différents pour une personne qui travaille de nuit.)
Une analyse publiée en 2019 dans Chronobiology International examine le lien entre l'exposition à la lumière et le rythme circadien. Cette analyse indique que deux heures d'exposition à la lumière bleue le soir suffisent pour supprimer la sécrétion de mélatonine. Une étude dans le domaine de la médecine du sport publiée en 2022 dans la revue Frontiers in Physiology révèle que la lumière bleue peut nuire à la fois à la qualité et à la durée du sommeil.
Les avantages des lunettes anti-lumière bleue
Plus les tâches quotidiennes fusionnent avec le paysage numérique, plus tu risques de développer des troubles liés à une utilisation excessive des écrans. Voici comment les lunettes anti-lumière bleue peuvent t'aider à lutter contre la fatigue oculaire et à te déconnecter.
1.Potentiellement bénéfique pour le sommeil
Éteindre tous les écrans avant le coucher est l'une des meilleures choses à faire. Mais porter des lunettes anti-lumière bleue peut te permettre d'utiliser des écrans avant de dormir, sans que ça impacte la qualité de ton sommeil. Selon les recherches, les lunettes anti-lumière bleue peuvent améliorer la qualité du sommeil, affirme le Dr Boxer Wachler.
Une étude publiée en 2021 dans la revue Chronobiology International suggère que les lunettes anti-lumière bleue réduisaient la latence à l'endormissement (le temps qu'on met à s'endormir) chez les personnes qui ont des troubles du sommeil, des problèmes de jet lag ou des horaires de travail irréguliers.
2.Possibilité de réduire la sensibilité à la lumière
La lumière bleue artificielle des appareils électroniques peut entraîner des maux de tête, des troubles de la concentration et de la sensibilité à la lumière, explique Jennifer Tsai.
« Normalement, on porterait des lunettes de soleil à l'extérieur pour atténuer ces effets, étant donné que le soleil émet aussi de la lumière bleue, précise-t-elle. Mais à l'intérieur, nos yeux sont aussi exposés à la lumière bleue des écrans, ce qui les rend plus sensibles à la lumière ».
En revanche, les lunettes anti-lumière bleue ne permettent pas forcément de remédier à la fatigue oculaire liée aux écrans. D'après un essai contrôlé randomisé publié en 2021 dans l'American Journal of Ophthalmology, les lunettes anti-lumière bleue ne semblent pas prévenir ou réduire les symptômes de fatigue oculaire après deux heures d'utilisation d'un ordinateur.
« Parfois, les gens pensent que la fatigue oculaire et le syndrome de vision informatique sont dus à la lumière bleue, mais ce n'est pas le cas, affirme le Dr Boxer Wachler. Ces affections sont en réalité causées par le temps passé sur des appareils électroniques. En effet, quand on se concentre trop longtemps sur quelque chose de proche, les yeux clignent 30 % de moins que la normale. »
Pour résumer, même si la lumière bleue n'est pas entièrement responsable de la fatigue oculaire numérique, les lunettes anti-lumière bleue peuvent atténuer les symptômes liés à la sensibilité à la lumière.
3.Possibilité de réduire les symptômes de sécheresse oculaire
Comme le fait de regarder des écrans pendant des heures peut réduire la fréquence de clignement des yeux, Jennifer Tsai explique que les symptômes de sécheresse oculaire (yeux rouges, larmoyants ou qui brûlent) peuvent apparaître en raison d'un manque de production de film lacrymal.
« Le fait de porter [des lunettes avec] un revêtement anti-lumière bleue peut contribuer à réduire l'éblouissement et la sensibilité à la lumière, atténuant ainsi la fatigue oculaire et améliorant parfois la fréquence de clignement », précise-t-elle.
D'après une petite étude de 2016, les adultes souffrant de sécheresse oculaire qui avaient porté des lunettes équipées de verres bloquant 50 % de la lumière bleue montraient une amélioration de leur acuité visuelle. Pour information, l'acuité visuelle correspond à la clarté ou à la netteté de la vision, selon la définition de l'American Optometric Association.
Conseils pour l'achat de lunettes anti-lumière bleue
Jennifer Tsai conseille à toutes les personnes intéressées par des lunettes anti-lumière bleue d'opter pour une paire qui filtre la lumière bleue dans toute sa fourchette de longueur d'onde, de 410 à 460 nanomètres. Les verres teintés en orange ou ambrés sont conçus pour bloquer encore plus de lumière bleue, voire la totalité, comparés aux verres clairs.
« Sache que des lunettes avec un revêtement anti-lumière bleue n'ont pas forcément un revêtement anti-UV [ultraviolet], explique-t-elle. Pour une protection UV, veille à ce que les verres que tu achètes aient spécifiquement cette fonction. »
Si tu ne sais pas si les lunettes que tu as achetées bloquent la lumière bleue, Jennifer Tsai te recommande de consulter un optométriste. « Nous avons des appareils spectraux pour tester les spécifications des lunettes », précise-t-elle.
Quand porter des lunettes anti-lumière bleue
C'est à toi de décider si tu dois ou non porter des lunettes anti-lumière bleue. « Je dis toujours aux personnes qui viennent me consulter que ça ne peut pas faire de mal, car ces lunettes peuvent réduire la sensibilité à la lumière due à une longue journée passée sur un écran, ajoute Jennifer Tsai. Si une personne veut porter des lunettes anti-lumière bleue, je lui conseillerais de les porter quand elle regarde un écran, par exemple quand elle travaille sur l'ordinateur, qu'elle est sur son téléphone ou sa tablette ».
Selon le Dr Boxer Wachler, tu peux désactiver la lumière bleue sur tous tes appareils électroniques en allant dans « Paramètres », puis dans « Affichage » pour sélectionner le mode nuit. « Ce mode permet de supprimer la lumière bleue sur ton téléphone et ton ordinateur. L'écran paraîtra un peu orange, mais c'est normal. La plupart des personnes s'y habituent. »
Selon le docteur, il ne faut pas oublier de faire des pauses régulièrement pour reposer tes yeux. « Je recommande la règle du 20-20 qui consiste à fermer les yeux pendant 20 secondes toutes les 20 minutes quand tu es sur un écran. » Il existe une autre variante : la règle du 20-20-20, qui consiste à prendre 20 secondes toutes les 20 minutes pour détourner les yeux de l'écran et regarder un objet en particulier qui se trouve à environ 6 mètres de soi.
« Un examen complet pour déterminer si des lunettes de vue sont nécessaires ou si un traitement anti-reflet sur les verres, connu pour bloquer une partie de la lumière bleue, serait bénéfique », précise-t-elle. Si tu hésites, consulte ton ophtalmologue pour savoir si des lunettes anti-lumière bleue peuvent être utiles pour toi.
Rédaction : Amy Capetta