Parfois, être indulgent avec soi-même signifie en faire moins, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'entraînements et de nutrition. Pour obtenir des changements positifs dans votre alimentation, que vous soyez adepte du running, de l'haltérophilie ou autre, l'essentiel est de se concentrer sur le progrès plutôt que sur la perfection.

En fait, se nourrir repose tout autant sur la manière que sur les aliments eux-mêmes, explique John Berardi, co-fondateur de Precision Nutrition. Spécialisé dans la biochimie des nutriments, il travaille avec les athlètes pour booster leurs performances et leur récupération par le biais de leur régime alimentaire. Voici les cinq principes d'alimentation saine qu'il prône et qui ne vous feront pas grimacer.