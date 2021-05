6 façons de manger moins vite tout en prenant du plaisir

Mais si vous terminez votre assiette plus vite qu'il ne faut de temps pour la nettoyer, votre corps et votre cerveau n'ont pas le temps d'enregistrer ce qui se passe pour réagir en conséquence. En ralentissant, vous réduisez le risque de vous suralimenter pendant votre repas et lors des prochains, indique Kathleen Melanson.



Les bienfaits ne s'arrêtent pas là, car manger plus lentement pourrait bien fluidifier le processus de digestion, ajoute Krista Scott-Dixon. Lorsque vous gobez votre repas, la nourriture force le chemin, prenant par surprise votre estomac et vos intestins de sorte qu'ils ne parviennent pas à la digérer correctement. Il se peut aussi que vous déclenchiez votre système nerveux sympathique (la réponse combat-fuite), qui évacue le sang du système digestif au risque de perturber les contractions permettant aux intestins de faire circuler la nourriture. Ces différentes réactions peuvent vous valoir des brûlures d'estomac, des problèmes de digestion et de la constipation.



En dehors des aspects proprement physiques, les experts s'accordent à dire que manger lentement peut apporter plus de joie. Des études montrent en effet que les gens savourent davantage un même repas lorsqu'ils le mangent lentement, ce qui voudrait dire qu'on peut atteindre le même degré de plaisir avec un plus faible nombre de calories, indique Kathleen Melanson. Cette conclusion s'avère particulièrement intéressante si vous essayez de surveiller votre poids tout en continuant à profiter de la vie (vous avez bien raison). C'est aussi une bonne nouvelle si vous souhaitez éviter de partir à l'entraînement avec l'estomac trop plein.