Huit conseils aux runners pour une alimentation saine

Lorsque vous transpirez, votre corps perd une partie des fluides et des electrolytes dont il a besoin pour fonctionner. « Cela peut arriver très rapidement et, à moins de compenser cette perte, vous risquez d'en subir les conséquences, explique Brian St. Pierre, diététicien agréé et directeur de la nutrition chez Precision Nutrition. La déhydratation et la fatigue sont l'une des principales causes de blessure sportive, tous sports confondus. »



Pour conserver votre énergie et éviter la fatigue, vous devez vous hydrater avant, pendant et après votre entraînement. « Un corps déshydaté est incapable de fonctionner correctement, poursuit Brian St. Pierre. Donc, pour optimiser vos performances au maximum, l'objectif pour vous est de rester hydraté en permanence ».



Pour les athlètes, Ryan Maciel recommande de boire entre 12 et 16 verres d'eau de 25 cl par jour, en particulier lorsque vous vous entraînez en plein air. (Ryan St. Pierre ajoute que vous pouvez aussi favoriser votre hydratation en consommant des fruits et légumes riches en eau.)



Vous prévoyez un long run ou une course ? Veillez à vous hydrater correctement pendant toute la semaine qui précède votre run, afin de maintenir un niveau d'hydratation optimal. « Si vous attendez la veille de la course (ou encore pire, le jour J) pour augmenter votre consommation d'eau, cela ne suffira pas à palier les conséquences du manque d'hydratation sur votre niveau de performance », remarque Ryan Maciel.



« Pendant votre run, emportez une gourde et buvez quelques gorgées toutes les 15 à 20 minutes, ajoute-t-il. Si votre run dure plus de 90 minutes, emportez une boisson énergétique qui vous permettra de compenser la perte d'electrolytes, comme le sodium et le potassium, par la transpiration. » Si vous participez à une course, restez hydraté en buvant un peu à chaque fois que vous passez par un poste de ravitaillement, même s'il ne s'agit que d'une petite gorgée d'eau.