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Tights e leggings sportivi e da palestra a vita alta

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Nike Universa Shorts da ciclista 13 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
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Nike Universa Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
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Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
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Nike Pro Seamless Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
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Nike Pro Seamless Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
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Nike Pro Seamless Shorts da ciclista 12,7 cm a vita alta – Donna
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
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Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
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Nike Zenvy Leggings capri a vita alta – Donna
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Nike Universa Leggings a 7/8 a vita alta stampati senza cucitura anteriore – Donna
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Nike Universa
Nike Universa Shorts da ciclista 20 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
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Nike One Leggings capri a vita alta – Donna
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NikeSKIMS Matte Shorts da ciclista 18 cm a vita alta – Donna
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Nike Zenvy Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
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Nike Zenvy Leggings svasati a vita alta senza cuciture frontali – Donna
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NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Shorts 12,5 cm - Donna
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Nike One Seamless Front Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
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NikeSKIMS Matte Shorts a vita alta 8 cm – Donna
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Nike One Leggings a vita alta Dri-FIT – Ragazza
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NikeSKIMS Shine Shorts da ciclista 12,7 cm a vita alta – Donna
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NikeSKIMS Studio Stretch Leggings 74 cm – Donna
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Nike One Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
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Nike (M) One Shorts da ciclista 20 cm a vita alta Dri-FIT con tasche (Maternità) – Donna
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 8 cm a vita alta – Donna
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Leggings da palestra a vita alta: più elasticità per prestazioni migliori

Quando vuoi spingerti oltre i tuoi limiti, hai bisogno di un abbigliamento sportivo impeccabile. Qui entrano in gioco i nostri leggings da palestra a vita alta, realizzati per offrirti un supporto eccezionale durante l'allenamento. Scegli i modelli con fascia in vita e sezioni a compressione incorporate, per sostenere i muscoli e recuperare rapidamente. Cerca le versioni dotate di coulisse interna, che puoi regolare come preferisci per un maggiore comfort. Sei in dolce attesa di una futura stella dello sport? Il tessuto a zone è progettato per crescere con il tuo corpo durante la gravidanza e donarti tutto il supporto di cui hai bisogno.

Nelle giornate più fredde, punta sui leggings a lunghezza piena studiati per trattenere il calore, mentre i design più corti sono ideali quando le temperature iniziano a salire. Proponiamo anche il classico modello capri, perfetto per le giornate non troppo calde. Grazie al tessuto extra-flessibile, i nostri tights da palestra a vita alta si allungano in tutte le direzioni, così tu puoi concentrarti unicamente sui tuoi obiettivi. Inoltre, i test di resistenza allo squat assicurano la massima copertura e indeformabilità.

Scegli la freschezza con l'innovativa tecnologia Dri-FIT, che allontana il sudore dalla pelle per farlo evaporare più velocemente, consentendoti di allenarti in tutta comodità. Il filato di qualità e leggero è ottenuto da bottiglie di plastica riciclate, così i tuoi leggings sportivi a vita alta contribuiscono anche a ridurre la quantità di rifiuti nelle discariche. E non dimenticare di restare sempre connessa, grazie alle pratiche tasche in cui puoi riporre lo smartphone. Quelle con zip sul retro sono pensate per custodire chiavi e altri oggetti di valore. Trova il capo più adatto al tuo stile in un'ampia gamma di colori, dai toni neutri ai più vivaci.