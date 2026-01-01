  1. Abbigliamento
    2. /
  2. Pantaloni e tights
    3. /
  3. Pantaloni sportivi

Grigio Pantaloni sportivi

(57)
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Pantaloni oversize in French Terry – Uomo
Nike Sportswear Club
Pantaloni oversize in French Terry – Uomo
54,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantaloni Jogger – Ragazzi
Nike Sportswear Club Fleece
Pantaloni Jogger – Ragazzi
39,99 €
Nike Tech
Nike Tech Pantaloni jogger in fleece – Uomo
Best seller
Nike Tech
Pantaloni jogger in fleece – Uomo
99,99 €
Nike Club
Nike Club Pantaloni in French Terry con bordo aperto – Uomo
Nike Club
Pantaloni in French Terry con bordo aperto – Uomo
54,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantaloni jogger a vita media – Donna
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantaloni jogger a vita media – Donna
99,99 €
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Nike Sportswear Phoenix Fleece Pantaloni tuta a vita media – Donna
Nike Sportswear Phoenix Fleece
Pantaloni tuta a vita media – Donna
54,99 €
Nike Tech
Nike Tech Pantaloni in fleece con orlo aperto – Uomo
Nike Tech
Pantaloni in fleece con orlo aperto – Uomo
99,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Pantaloni a vita media con bordo aperto – Donna
Ultimi arrivi
Nike Studio Fleece Medium Weight
Pantaloni a vita media con bordo aperto – Donna
59,99 €
NOCTA
NOCTA Pantaloni tuta con bordo aperto CS in fleece NOCTA
Best seller
NOCTA
Pantaloni tuta con bordo aperto CS in fleece NOCTA
109,99 €
Nike Club
Nike Club Pantaloni in fleece con orlo aperto – Uomo
Nike Club
Pantaloni in fleece con orlo aperto – Uomo
54,99 €
Nike Club
Nike Club Pantaloni jogger in French Terry - Uomo
Nike Club
Pantaloni jogger in French Terry - Uomo
54,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pantaloni oversize con bordo aperto – Uomo
Jordan Brooklyn Fleece
Pantaloni oversize con bordo aperto – Uomo
69,99 €
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Pantaloni in fleece con orlo aperto – Uomo
Nike Solo Swoosh
Pantaloni in fleece con orlo aperto – Uomo
109,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pantaloni – Uomo
Jordan Brooklyn Fleece
Pantaloni – Uomo
64,99 €
Paris Saint-Germain Hoop Fleece
Paris Saint-Germain Hoop Fleece Pantaloni – Uomo
Paris Saint-Germain Hoop Fleece
Pantaloni – Uomo
99,99 €
Nike Tech
Nike Tech Pantaloni jogger in fleece – Uomo
Nike Tech
Pantaloni jogger in fleece – Uomo
99,99 €
Inter Club Fleece
Inter Club Fleece Pantaloni jogger Nike Football – Ragazzo
Inter Club Fleece
Pantaloni jogger Nike Football – Ragazzo
44,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Pantaloni con laccetti elastici in fleece – Uomo
Nike Sportswear Club
Pantaloni con laccetti elastici in fleece – Uomo
59,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantaloni ampi con orlo aperto – Bambino/a
Nike Sportswear
Pantaloni ampi con orlo aperto – Bambino/a
39,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantaloni con orlo aperto – Uomo
Nike Sportswear
Pantaloni con orlo aperto – Uomo
59,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantaloni a orlo aperto – Ragazzo/a (Ragazzo)
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantaloni a orlo aperto – Ragazzo/a (Ragazzo)
69,99 €
Nike Tech
Nike Tech Pantaloni in fleece a blocchi di colore con orlo aperto – Uomo
Nike Tech
Pantaloni in fleece a blocchi di colore con orlo aperto – Uomo
119,99 €
Nike Club
Nike Club Pantaloni in fleece spazzolato con bordi – Uomo
Nike Club
Pantaloni in fleece spazzolato con bordi – Uomo
54,99 €
NOCTA
NOCTA Pantaloni tuta CS NOCTA in fleece
NOCTA
Pantaloni tuta CS NOCTA in fleece
109,99 €
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Pantaloni in fleece con risvolti – Uomo
Nike Solo Swoosh
Pantaloni in fleece con risvolti – Uomo
99,99 €
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece Pantaloni jogger ad alte prestazioni Dri-FIT UV – Uomo
Materiali riciclati
Nike Primary Fleece
Pantaloni jogger ad alte prestazioni Dri-FIT UV – Uomo
79,99 €
Olanda Tech Fleece
Olanda Tech Fleece Pantaloni jogger da calcio Nike – Uomo
Olanda Tech Fleece
Pantaloni jogger da calcio Nike – Uomo
114,99 €
Nike Club Fleece
Nike Club Fleece Pantaloni jogger in French Terry – Ragazzo/a
Nike Club Fleece
Pantaloni jogger in French Terry – Ragazzo/a
39,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantaloni Jogger – Ragazzo/a
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantaloni Jogger – Ragazzo/a
69,99 €
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Pantaloni jogger a 7/8 a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Therma-FIT One
Pantaloni jogger a 7/8 a vita alta – Donna
74,99 €
Nike Air
Nike Air Pantaloni jogger in fleece – Ragazzo/a
Nike Air
Pantaloni jogger in fleece – Ragazzo/a
59,99 €
FC Barcelona Essential Repel
FC Barcelona Essential Repel Pantaloni jogger in tessuto a vita media Nike Football – Donna
Materiali riciclati
FC Barcelona Essential Repel
Pantaloni jogger in tessuto a vita media Nike Football – Donna
69,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantaloni svasati a gamba larga e vita alta Dri-FIT – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pantaloni svasati a gamba larga e vita alta Dri-FIT – Donna
99,99 €
Nike Club
Nike Club Pantaloni jogger – Uomo
Nike Club
Pantaloni jogger – Uomo
54,99 €
Jordan
Jordan Pantaloni in fleece Baseline – Ragazzo/a
Jordan
Pantaloni in fleece Baseline – Ragazzo/a
49,99 €
Nike Club
Nike Club Pantaloni cargo in fleece – Uomo
Nike Club
Pantaloni cargo in fleece – Uomo
59,99 €
Nike Sportswear Air Max
Nike Sportswear Air Max Pantaloni jogger – Uomo
Nike Sportswear Air Max
Pantaloni jogger – Uomo
79,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantaloni cargo – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Pantaloni cargo – Ragazzo/a
49,99 €
Jordan Therma-FIT
Jordan Therma-FIT Pantaloni tuta in fleece confortevole - Ragazzo/a
Jordan Therma-FIT
Pantaloni tuta in fleece confortevole - Ragazzo/a
54,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantaloni jogger a vita media Dri-FIT – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pantaloni jogger a vita media Dri-FIT – Donna
94,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantaloni cargo – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Sportswear Club Fleece
Pantaloni cargo – Ragazzo/a
54,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Pantaloni oversize con risvolto e vita alta – Donna
Nike Studio Fleece Medium Weight
Pantaloni oversize con risvolto e vita alta – Donna
59,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantaloni ampi con grafica – Bambina/Ragazza
Nike Sportswear Club Fleece
Pantaloni ampi con grafica – Bambina/Ragazza
47,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantaloni jogger – Bambina/Ragazza
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantaloni jogger – Bambina/Ragazza
69,99 €
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Pantaloni – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Sportswear City Utility
Pantaloni – Ragazzo/a
69,99 €
Olanda Tech Fleece
Olanda Tech Fleece Pantaloni da calcio Nike – Ragazzo
Olanda Tech Fleece
Pantaloni da calcio Nike – Ragazzo
84,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantaloni a gamba larga – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Sportswear Club Fleece
Pantaloni a gamba larga – Bambina/Ragazza
39,99 €
Jordan
Jordan Pantaloni in fleece Mountainside – Ragazzo/a
Jordan
Pantaloni in fleece Mountainside – Ragazzo/a
54,99 €
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Pantaloni in fleece con risvolti – Uomo
Nike Solo Swoosh
Pantaloni in fleece con risvolti – Uomo
99,99 €
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece Pantaloni jogger ad alte prestazioni Dri-FIT UV – Uomo
Materiali riciclati
Nike Primary Fleece
Pantaloni jogger ad alte prestazioni Dri-FIT UV – Uomo
79,99 €
Olanda Tech Fleece
Olanda Tech Fleece Pantaloni jogger da calcio Nike – Uomo
Olanda Tech Fleece
Pantaloni jogger da calcio Nike – Uomo
114,99 €
Nike Club Fleece
Nike Club Fleece Pantaloni jogger in French Terry – Ragazzo/a
Nike Club Fleece
Pantaloni jogger in French Terry – Ragazzo/a
39,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantaloni Jogger – Ragazzo/a
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantaloni Jogger – Ragazzo/a
69,99 €
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Pantaloni jogger a 7/8 a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Therma-FIT One
Pantaloni jogger a 7/8 a vita alta – Donna
74,99 €
Nike Air
Nike Air Pantaloni jogger in fleece – Ragazzo/a
Nike Air
Pantaloni jogger in fleece – Ragazzo/a
59,99 €
FC Barcelona Essential Repel
FC Barcelona Essential Repel Pantaloni jogger in tessuto a vita media Nike Football – Donna
Materiali riciclati
FC Barcelona Essential Repel
Pantaloni jogger in tessuto a vita media Nike Football – Donna
69,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantaloni svasati a gamba larga e vita alta Dri-FIT – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pantaloni svasati a gamba larga e vita alta Dri-FIT – Donna
99,99 €
Nike Club
Nike Club Pantaloni jogger – Uomo
Nike Club
Pantaloni jogger – Uomo
54,99 €
Jordan
Jordan Pantaloni in fleece Baseline – Ragazzo/a
Jordan
Pantaloni in fleece Baseline – Ragazzo/a
49,99 €
Nike Club
Nike Club Pantaloni cargo in fleece – Uomo
Nike Club
Pantaloni cargo in fleece – Uomo
59,99 €
Nike Sportswear Air Max
Nike Sportswear Air Max Pantaloni jogger – Uomo
Nike Sportswear Air Max
Pantaloni jogger – Uomo
79,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantaloni cargo – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Pantaloni cargo – Ragazzo/a
49,99 €
Jordan Therma-FIT
Jordan Therma-FIT Pantaloni tuta in fleece confortevole - Ragazzo/a
Jordan Therma-FIT
Pantaloni tuta in fleece confortevole - Ragazzo/a
54,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantaloni jogger a vita media Dri-FIT – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pantaloni jogger a vita media Dri-FIT – Donna
94,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantaloni cargo – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Sportswear Club Fleece
Pantaloni cargo – Ragazzo/a
54,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Pantaloni oversize con risvolto e vita alta – Donna
Nike Studio Fleece Medium Weight
Pantaloni oversize con risvolto e vita alta – Donna
59,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantaloni ampi con grafica – Bambina/Ragazza
Nike Sportswear Club Fleece
Pantaloni ampi con grafica – Bambina/Ragazza
47,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantaloni jogger – Bambina/Ragazza
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantaloni jogger – Bambina/Ragazza
69,99 €
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Pantaloni – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Sportswear City Utility
Pantaloni – Ragazzo/a
69,99 €
Olanda Tech Fleece
Olanda Tech Fleece Pantaloni da calcio Nike – Ragazzo
Olanda Tech Fleece
Pantaloni da calcio Nike – Ragazzo
84,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantaloni a gamba larga – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Sportswear Club Fleece
Pantaloni a gamba larga – Bambina/Ragazza
39,99 €
Jordan
Jordan Pantaloni in fleece Mountainside – Ragazzo/a
Jordan
Pantaloni in fleece Mountainside – Ragazzo/a
54,99 €