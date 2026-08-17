Shorts da donna ad asciugatura rapida: più comfort quando serve
Sentiti perfettamente a tuo agio durante ogni workout grazie a un paio di pantaloncini traspiranti da donna Nike. Se cerchi massima traspirabilità e comfort, opta per gli shorts da donna ad asciugatura rapida con inserti in mesh nelle zone strategiche per lasciar circolare l'aria. In più, i tessuti leggeri sono studiati per non appesantirti mentre ti alleni. L'innovativa tecnologia dei pantaloncini Nike Dri-FIT da donna allontana il sudore dalla pelle, facendolo evaporare più velocemente: così rimani fresca e asciutta persino quando l'intensità aumenta.
Non importa come, quando e quanto ti muovi: con i nostri shorts da donna ad asciugatura veloce sei tu a dettare il ritmo. Il tessuto elasticizzato e aderente dei capi Nike ti permette di fare affondi, salti e squat con grande facilità. Ogni modello viene progettato appositamente per flettersi in tutte le direzioni e assecondare i movimenti naturali del corpo. Desideri maggiore sostegno? I modelli con compression fit migliorano la circolazione e mantengono i muscoli caldi tra una serie e l'altra.
L'elastico in vita dona un fit perfetto, evitando che il tessuto si arrotoli mentre ti muovi. Per una maggiore copertura, punta sui pantaloncini traspiranti da donna a vita alta o a doppio strato. Corri in città? I modelli con tasche aperte o chiuse da zip ti permettono di tenere a portata di mano tutto l'essenziale. Per finire, l'iconico logo Swoosh aggiunge un tocco esclusivo al tuo guardaroba sportivo.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, cerca gli shorts da donna ad asciugatura rapida contrassegnati dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.