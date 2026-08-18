  1. Abbigliamento
    2. /
  2. Pantaloni e tights
    3. /
  3. Dri-FIT

Donna Dri-FIT Pantaloni e tights

(121)
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
Best seller
Nike Pro Sculpt
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings a vita media a tutta lunghezza – Donna
+2
Materiali riciclati
Nike Pro
Leggings a vita media a tutta lunghezza – Donna
47,99 €
Nike Pro
Nike Pro Shorts modello ciclista 8 cm a vita media – Donna
+2
Best seller
Nike Pro
Shorts modello ciclista 8 cm a vita media – Donna
32,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantaloni a vita alta con bottoni laterali Dri-FIT – Donna
Best seller
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantaloni a vita alta con bottoni laterali Dri-FIT – Donna
129,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantaloni a gamba larga e vita alta – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pantaloni a gamba larga e vita alta – Donna
109,99 €
Nike Swift
Nike Swift Leggings da running a 7/8 a vita alta con tasche – Donna
Best seller
Nike Swift
Leggings da running a 7/8 a vita alta con tasche – Donna
89,99 €
Nike One
Nike One Leggings svasati a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings svasati a vita alta – Donna
59,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Pantaloni svasati con fascia in vita con risvolto – Donna
NikeSKIMS Matte
Pantaloni svasati con fascia in vita con risvolto – Donna
144,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings svasati a vita alta senza cuciture frontali – Donna
Nike Zenvy
Leggings svasati a vita alta senza cuciture frontali – Donna
109,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings svasati slim fit a vita alta – Donna
NikeSKIMS Matte
Leggings svasati slim fit a vita alta – Donna
144,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Pantaloni da running a 7/8 a vita media Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Tempo
Pantaloni da running a 7/8 a vita media Dri-FIT – Donna
69,99 €
Nike One
Nike One Leggings capri a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings capri a vita alta – Donna
44,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
Materiali riciclati
Nike Tempo
Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
59,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Tempo
Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta – Donna
37,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
Best seller
Nike Tempo
Leggings da running a 7/8 a vita alta - Donna
59,99 €
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
+1
Best seller
Nike One Seamless Front
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
49,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Pantaloni ampi a vita media – Donna
Nike Zenvy
Pantaloni ampi a vita media – Donna
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings capri a vita alta – Donna
Nike Zenvy
Leggings capri a vita alta – Donna
89,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings corti a vita alta 43 cm – Donna
NikeSKIMS Matte
Leggings corti a vita alta 43 cm – Donna
119,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantaloni jogger a vita media Dri-FIT – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pantaloni jogger a vita media Dri-FIT – Donna
99,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
+1
Best seller
Nike Universa
Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
109,99 €
Nike Academy
Nike Academy Tuta da calcio in tessuto Nike Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Academy
Tuta da calcio in tessuto Nike Dri-FIT – Donna
79,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Shorts da ciclista 20 cm a vita alta Dri-FIT con tasche (Maternità) – Donna
Materiali riciclati
Nike (M) One
Shorts da ciclista 20 cm a vita alta Dri-FIT con tasche (Maternità) – Donna
34,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
NikeSKIMS Matte
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
74,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Leggings 66 cm – Donna
NikeSKIMS Studio Stretch
Leggings 66 cm – Donna
119,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Shorts stampati 13 cm – Donna
NikeSKIMS Matte
Shorts stampati 13 cm – Donna
74,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Pantaloni a gamba ampia e vita media – Donna
Nike Zenvy
Pantaloni a gamba ampia e vita media – Donna
109,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings a lunghezza ridotta e vita media – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Leggings a lunghezza ridotta e vita media – Donna
42,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings 66 cm a vita alta – Donna
NikeSKIMS Matte
Leggings 66 cm a vita alta – Donna
129,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Shorts da ciclista 18 cm a vita alta – Donna
NikeSKIMS Matte
Shorts da ciclista 18 cm a vita alta – Donna
74,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
Best seller
Nike Zenvy
Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
64,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Short a vita alta stampati 8 cm – Donna
NikeSKIMS Matte
Short a vita alta stampati 8 cm – Donna
74,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
+1
Best seller
Nike Zenvy
Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
99,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
Nike Pro Seamless
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Nike Pro Seamless
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
54,99 €
Nike One
Nike One Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
+1
Materiali riciclati
Nike One
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
29,99 €
FC Barcelona Strike – Terza
FC Barcelona Strike – Terza Pantaloni da calcio in maglia Nike Dri-FIT da donna
Ultimi arrivi
FC Barcelona Strike – Terza
Pantaloni da calcio in maglia Nike Dri-FIT da donna
74,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Pantaloni con zip
Materiali riciclati
ACG Five Towers
Pantaloni con zip
164,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Shorts 12,5 cm - Donna
NikeSKIMS Studio Stretch
Shorts 12,5 cm - Donna
69,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Shorts a vita alta 8 cm – Donna
NikeSKIMS Matte
Shorts a vita alta 8 cm – Donna
74,99 €
Nike Universa
Nike Universa Shorts da ciclista 13 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Best seller
Nike Universa
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
69,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Leggings 74 cm – Donna
NikeSKIMS Studio Stretch
Leggings 74 cm – Donna
129,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 8 cm a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Shorts da ciclista 8 cm a vita alta – Donna
42,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts a vita media da 13 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro 365
Shorts a vita media da 13 cm – Donna
32,99 €
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running a vita alta 18 cm Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Shorts da running a vita alta 18 cm Dri-FIT – Donna
64,99 €
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Shorts aderenti da running Dri-FIT ADV – Donna
Materiali riciclati
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Shorts aderenti da running Dri-FIT ADV – Donna
74,99 €
NikeCourt
NikeCourt Shorts da tennis con tasche Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
NikeCourt
Shorts da tennis con tasche Dri-FIT – Donna
44,99 €
Nike One
Nike One Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
39,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Leggings 66 cm – Donna
NikeSKIMS Studio Stretch
Leggings 66 cm – Donna
119,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Shorts stampati 13 cm – Donna
NikeSKIMS Matte
Shorts stampati 13 cm – Donna
74,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Pantaloni a gamba ampia e vita media – Donna
Nike Zenvy
Pantaloni a gamba ampia e vita media – Donna
109,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings a lunghezza ridotta e vita media – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Leggings a lunghezza ridotta e vita media – Donna
42,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings 66 cm a vita alta – Donna
NikeSKIMS Matte
Leggings 66 cm a vita alta – Donna
129,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Shorts da ciclista 18 cm a vita alta – Donna
NikeSKIMS Matte
Shorts da ciclista 18 cm a vita alta – Donna
74,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
Best seller
Nike Zenvy
Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
64,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Short a vita alta stampati 8 cm – Donna
NikeSKIMS Matte
Short a vita alta stampati 8 cm – Donna
74,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
+1
Best seller
Nike Zenvy
Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
99,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
Nike Pro Seamless
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Nike Pro Seamless
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
54,99 €
Nike One
Nike One Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
+1
Materiali riciclati
Nike One
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
29,99 €
FC Barcelona Strike – Terza
FC Barcelona Strike – Terza Pantaloni da calcio in maglia Nike Dri-FIT da donna
Ultimi arrivi
FC Barcelona Strike – Terza
Pantaloni da calcio in maglia Nike Dri-FIT da donna
74,99 €
ACG Five Towers
ACG Five Towers Pantaloni con zip
Materiali riciclati
ACG Five Towers
Pantaloni con zip
164,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Shorts 12,5 cm - Donna
NikeSKIMS Studio Stretch
Shorts 12,5 cm - Donna
69,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Shorts a vita alta 8 cm – Donna
NikeSKIMS Matte
Shorts a vita alta 8 cm – Donna
74,99 €
Nike Universa
Nike Universa Shorts da ciclista 13 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Best seller
Nike Universa
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
69,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Leggings 74 cm – Donna
NikeSKIMS Studio Stretch
Leggings 74 cm – Donna
129,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts da ciclista 8 cm a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Shorts da ciclista 8 cm a vita alta – Donna
42,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts a vita media da 13 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro 365
Shorts a vita media da 13 cm – Donna
32,99 €
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running a vita alta 18 cm Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Shorts da running a vita alta 18 cm Dri-FIT – Donna
64,99 €
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Shorts aderenti da running Dri-FIT ADV – Donna
Materiali riciclati
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Shorts aderenti da running Dri-FIT ADV – Donna
74,99 €
NikeCourt
NikeCourt Shorts da tennis con tasche Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
NikeCourt
Shorts da tennis con tasche Dri-FIT – Donna
44,99 €
Nike One
Nike One Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
39,99 €