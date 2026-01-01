Maglie della nazionale di calcio della Croazia 2024: una nuova stagione, un nuovo stile
Mostra il tuo sostegno alla squadra quando la competizione entra nel vivo con le nostre maglie da calcio della Croazia. Che tu stia guardando la partita da casa, seguendo il gioco in tribuna o ricreando l'azione sul campo, con le nuove magliette della Croazia indosserai la stessa divisa dei professionisti. Partecipa anche tu all'azione con le versioni home e away per tutta la famiglia e non perderti nemmeno un minuto fino ai supplementari.
La sensazione di freschezza sulla pelle ti farà sentire a tuo agio e ti permetterà di dare il meglio fino alla fine. Gioca con le maglie da calcio Dri-FIT della Croazia: il tessuto high-tech assorbe l'umidità e favorisce una veloce evaporazione del sudore. Anche i professionisti amano questa tecnologia ad asciugatura rapida, totalmente traspirante. Inoltre, i materiali leggeri ti consentono di muoverti con libertà sul campo. Nike ha realizzato le maglie della nazionale di calcio della Croazia in tessuti estremamente morbidi che donano il massimo comfort.
Ci impegniamo nella realizzazione di modelli concepiti per rispettare il nostro pianeta, che amiamo definire il "campo da gioco" dell'umanità. Le magliette in poliestere riciclato fanno parte della nostra campagna Move to Zero, per la quale creiamo filati innovativi ad alte prestazioni a partire dalla plastica riciclata. Il risultato? Un look originale e pronto per la nuova stagione con un minore impatto sull'ambiente.