Divise da calcio per il Black Friday Nike: scatena tutto il tuo potenziale
Preparati a dare il massimo per la tua squadra con le divise da calcio del Black Friday Nike. Abbiamo un obiettivo: offrirti tutta la libertà di movimento che ti serve per correre, dribblare e placcare con grande sicurezza. Dalle comode maglie per l'allenamento ai capi isolanti per vestirti a strati, scendi in campo con qualsiasi condizione meteo. Se il termometro inizia a salire, indossa pantaloncini e maglie a maniche corte. Abbiamo pensato proprio a tutti: lasciati sorprendere dall'ampia gamma di taglie, vestibilità e stili diversi.
Tra le divise da calcio del Black Friday Nike non possono ovviamente mancare i modelli in tessuto Nike Dri-FIT, proprio come quelli indossati dalle star del bel gioco. Le fibre ingegnerizzate allontanano il sudore dalla pelle, facendolo evaporare rapidamente. In più, le trame traspiranti favoriscono il passaggio dell'aria ed eliminano il calore in eccesso. Il risultato? Più freschezza e concentrazione. E grazie all'aggiunta di fibre stretch, potrai affrontare la tua prossima partita senza che nulla ti trattenga.
Fai il tifo per la tua squadra del cuore sul divano di casa o sugli spalti allo stadio. Tra le divise da calcio del Black Friday Nike trovi anche i design ispirati ad alcuni dei club più iconici del mondo. Esplora tutte le nuove grafiche e versioni abbinate agli stemmi originali: quale sarà la tua scelta tra prima, seconda e terza maglia? Ovunque ti porti la tua passione, mostra con orgoglio i tuoi colori preferiti. Ci sono anche le taglie per i più piccoli, per ispirare la nuova generazione di tifosi e tifose.
Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Vuoi unirti a noi? Cerca le divise da calcio per il Nike Black Friday contrassegnate dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.