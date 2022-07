Quali sono i sintomi della cuffia dei rotatori lacerata? I medici spiegano cosa fare | Articolo "OGC"

Poiché la cuffia dei rotatori è responsabile della stabilità della spalla, viene coinvolta in quasi tutti i movimenti del braccio. Ciò significa che lavora molto ed è quindi più soggetta a lesioni, soprattutto nel caso di chi pratica sport e attività che prevedono movimenti ripetitivi o sopra la testa, come baseball, nuoto, tennis, canottaggio e sollevamento pesi



"Le lesioni alla cuffia dei rotatori sono comuni a tutte le età, ma più frequenti nelle persone di età superiore ai 60 anni" ha dichiarato Jordan Metzl, M.D., medico di medicina sportiva presso l'Hospital for Special Surgery. "Questo perché il collagene che costituisce i tendini si deteriora con il tempo, rendendo queste strutture più soggette alle lesioni".



Esistono due tipi di lesioni della cuffia dei rotatori: trauma acuto e uso ripetitivo.



"Le lesioni della cuffia dei rotatori da trauma acuto sono dovute a una caduta singola, solitamente su una mano aperta, come scivolare sul ghiaccio o cadere da uno skateboard", ha affermato Metzl. "Più comunemente, le lesioni della cuffia dei rotatori insorgono gradualmente, a causa della pressione e dello sforzo costanti di muscoli e tendini nel corso del tempo". In questo caso si parla di lesione da uso ripetitivo o eccessivo.



"Anche il ridotto utilizzo, le condizioni non ottimali dei tessuti e la scarsità del flusso sanguigno in soggetti di età superiore ai 50 anni possono essere causa di strappi della cuffia dei rotatori", ha dichiarato Yuen.



A seconda della gravità, la cuffia dei rotatori può lacerarsi parzialmente o completamente. "In generale, gli strappi completi sono associati a una maggiore debolezza, ma è necessaria una risonanza magnetica per avere il quadro completo", ha affermato Metzl.