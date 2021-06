Come gestire il dolore cronico e vivere meglio secondo la psicoterapista Nicole Sachs

Un opprimente dolore lombare potrebbe essere un segnale del tuo corpo che ti chiede di prendertela con più calma, in palestra come nella vita. La psicoterapeuta Nicole Sachs ha appreso in prima persona che il disagio fisico può nascere da una difficoltà emotiva soppressa che, se risolta, ti permetterebbe di vivere una vita più serena e con meno dolore fisico. Secondo i medici, l'unica soluzione alla sua seria patologia alla colonna vertebrale era sottoporsi a un importante intervento chirurgico, che non le avrebbe comunque garantito una risoluzione completa del problema. A quel punto, Sachs ha iniziato a condurre degli esperimenti su se stessa per collegare mente e corpo e trovare un nuovo modo per andare avanti. E ci è riuscita. In questo episodio, l'atleta racconta al Nike Senior Director of Performance Ryan Flaherty il suo percorso con il dolore, il modo in cui è guarita e come aiuta altre persone a fare lo stesso. Ci spiegherà come rallentare il ritmo, tenere un diario e gestire le emozioni represse (tra cui, a volte, un rapporto conflittuale con la maternità) possono aiutarci a comprendere e ad alleviare le nostre sofferenze croniche.