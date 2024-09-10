La storia di Pegasus
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È difficile credere che la scarpa da running più celebre di Nike a un certo punto sia stata ritirata dalla linea, seppur per breve tempo.
Nel 1982, al lancio di Pegasus, la tecnologia Nike Air è ancora relativamente giovane. Fino a quel momento, le unità Air si estendono per tutta la lunghezza della scarpa. Con l'avvento di Pegasus, Air può essere posizionata solo nel tallone, che nella maggior parte dei runner è il primo punto del piede a entrare in contatto con il suolo.
Grazie alla tecnologia Nike Air, una suola waffle e una nuova schiuma, Pegasus ha tutte le carte in regola per primeggiare nel settore per la sua ammortizzazione e reattività, e diventare uno dei modelli più amati dai runner. Nel primo mese, Nike ne vende 8.000 paia. All'incirca un mese dopo, le vendite superano quota 35.000, e diventano più di 300.000 nella prima metà del 1983.
Pegasus è una scarpa tecnica dal prezzo abbordabile, che cresce in popolarità in modo relativamente stabile fino al 1993. Tuttavia, per alcuni anni, il suo successo viene messo in discussione. Alcune delle nuove caratteristiche, tra cui il rivestimento in spandex, una tomaia più rigida e l'unità Air a vista nel tallone, non fanno particolarmente impazzire i runner.
A Nike non resta quindi che interrompere la produzione del modello per salvare la linea. Il team riparte da zero con il mantra del "ritorno alle origini". Dopo il ritiro nell'autunno del 1998, la produzione di Peg riprende nell'autunno del 2000. La linea è pronta a rimettersi in gioco come parte della nuova Bowerman Series, una collezione che punta a proporre scarpe riconoscibili e affidabili, create dai runner per i runner. Nel 2001, dopo un anno sul mercato, Pegasus supera i 19 milioni di dollari di vendite.
La scattante e reattiva tecnologia Zoom Air, già ampiamente utilizzata in altri modelli, risale al 2010 (ed è a oggi l'unità Air preferita per Pegasus). Nel corso degli anni, la scarpa si evolve con nuove caratteristiche, tra cui una tomaia più traspirante e finiture che rinnovano il look della linea. La 35ª edizione segna il debutto della primissima unità Zoom Air a tutta lunghezza e sagomata che segue il profilo della scarpa. Pegasus mantiene la sua popolarità, e lo dimostrano i numeri: 12 milioni di paia venduti in 12 mesi.
Nei successivi 20 anni, la scarpa diventa popolarissima tra i runner per la sua affidabilità, mentre il team di design Nike continua a lavorare con gli atleti per innovare, affinare e trasformare Peg da scarpa ad alte prestazioni in una linea completa con soluzioni per qualsiasi tipo di corsa.
Quest'estate il marchio lancerà Nike Pegasus 41 (nella foto sopra), che presenta una nuova intersuola in schiuma ReactX a tutta lunghezza e unità Zoom Air su avampiede e tallone. Utilizzata per la prima volta nella linea Pegasus, la schiuma ReactX offre maggiore ritorno di energia rispetto alla schiuma React, riducendo al contempo l'impronta di carbonio.
La famiglia Pegasus 2024 sfoggia una varietà di silhouette per ogni esigenza, abilità e superficie, tra cui versioni facili da indossare, da trail, impermeabili e per l'inverno. Non ti resta che scoprire qual è il modello Pegasus più adatto a te e a ogni tua corsa. Non sprecare la tua energia. Corri con Pegasus.