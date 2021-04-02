Stile a tutto tondo: Lillian Ahenkan (alias "@FlexMami") esprime se stessa

No, alle superiori abbracciavo la moda "scene", indossavo tanto nero, rosso e stampe a quadri, finché non ho capito che la cultura scene o emo non mi rappresentava. Avevo un look emo, ma non mi sentivo una emo. Poi tornai in Ghana per una visita alla mia famiglia. Lì indossare i colori è la normalità. Il nero è riservato ai funerali. Fu in quell'occasione che ebbi la sensazione di aver preso le distanze da ciò che conoscevo e di aver interiorizzato il razzismo rispetto all'uso del colore nell'abbigliamento perché mi sentivo diversa e non riuscivo a integrarmi. Immergermi nella cultura ghanese, che dà profondo valore all'espressione di sé indipendentemente dallo status socioeconomico, è stato importantissimo e determinante per il modo in cui sperimento con stampe e colori.