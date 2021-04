Stile a tutto tondo: Lillian Ahenkan (alias "@FlexMami") esprime se stessa

In che modo crescere ha influenzato il tuo modo di vederti?

Alle superiori indossavo una divisa. L'unico giorno della settimana in cui dovevo pensare a come vestirmi era il sabato, per andare a qualche festa. In parte mi entusiasmava l'idea di diventare adulta e decidere come vestirmi.



La fine della scuola fu una bella prova. Mi chiedevo chi fossi e come volessi essere vista. A 20 anni facevo particolare attenzione a evitare di abbinare jeans e t-shirt con le sneakers per non dare l'impressione di essere pigra. Mi ci è voluta una gran bella presa di coscienza per riuscire ad adottare i look comfy con serenità. Le culture occidentali associano a uno stile elegante e di classe connotazioni molto specifiche e per me era come una barriera all'ingresso. In modo inconscio, non dico che mi fa sentire a mio agio, ma considerare questo tipo di associazioni mi affascina sempre molto.