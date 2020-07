6 esercizi con le battle rope per risultati veloci

Sei esercizi con la battle rope

Questo mix ti permetterà di muoverti su più piani, di aumentare stabilità e potenza e di mettere alla prova la coordinazione. Sfrutta la potenza della parte inferiore del corpo e attiva il core per ottenere il massimo da ogni ripetizione. Se vuoi aumentare l'intensità, avvicinati al punto in cui hai fissato la corda: meno tese saranno le corde, maggiore sarà l'impegno richiesto per raggiungere la giusta altezza durante slam e onde.



Se per te è la prima volta, prova a eseguire uno di questi esercizi per 15-30 secondi. Se hai esperienza, prova ripetizioni da 30 secondi a 1 minuto. Indipendentemente dal tuo livello di allenamento, puoi eseguire da 1 a 3 round di tutti e sei i workout per una rapida sessione di allenamento su cardio e forza, o inserire i tuoi esercizi preferiti in qualsiasi altro workout. Meno riposo tra una ripetizione e l'altra, più metabolico sarà l'allenamento (in pratica, brucerai più grassi).



01. Onde alternate

Muscoli coinvolti: spalle, dorsali, bicipiti, tricipiti, addominali, glutei



Stai in piedi rivolgendoti verso il punto di fissaggio della corda, tenendola in modo che i palmi siano rivolti l'uno verso l'altro, come se volessi stringere la mano all'impugnatura della corda. Indietreggia finché la corda non è tesa. Con i piedi leggermente più larghi rispetto ai fianchi, fai un quarter squat. Mantenendo la schiena diritta, il torace sollevato e i piedi a contatto col suolo, abbassa e alza rapidamente le corde, alternando braccio destro e sinistro. Prova a creare piccole increspature veloci verso il punto di fissaggio. Continua ad alternare le braccia il più rapidamente possibile.



02. Power slam

Muscoli coinvolti: spalle, dorsali, pettorali, bicipiti, tricipiti, addominali, glutei



Utilizza la stessa preparazione che hai usato per le onde alternate. Alzati sulle punte dei piedi e solleva entrambe le braccia il più in alto possibile, poi scendi di nuovo, abbassando i talloni, mentre sbatti le corde su entrambi i lati il più forte possibile. Continua più velocemente che puoi.



03. Slam con rotazione

Muscoli coinvolti: spalle, dorsali, bicipiti, tricipiti, addominali, glutei



Tieni entrambe le estremità insieme con presa prona. Indietreggia finché la corda non è tesa. Con i piedi leggermente più larghi dei fianchi, esegui un quarter squat e porta le mani su un lato del corpo. Alzati in punta di piedi mentre sollevi la corda e la sbatti velocemente sull'altro lato (dovresti creare un ampio arco), facendo ruotare i piedi verso le estremità della corda. Cambia subito lato e ripeti. Continua ad alternare i lati il più rapidamente possibile.