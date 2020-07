Esercizi di mobilità per rieducare il corpo

Ecco perché la mobilità è così importante per riabituare il nostro corpo a muoversi nel modo giusto. Potrebbe essere allettante allenarsi soltanto per spingere al massimo, pensare di dover bruciare il maggior numero di calorie e saltare riscaldamento e defaticamento. Forse queste parti sono meno entusiasmanti, o forse non ti mettono a tuo agio perché richiedono al tuo corpo di allungarsi e muoversi in modi diversi… ma è proprio questo il motivo per cui è davvero importante includerle!



Fare esercizi di mobilità e di stretching attivo prima e dopo l'allenamento aiuta il corpo a essere stabile e flessibile. Il riscaldamento prepara il corpo ai movimenti che dovrai compiere nel resto dell'allenamento, in modo da non compensare eccessivamente o riproporre quei movimenti squilibrati a cui hai abituato il corpo attraverso altri movimenti o posizioni ripetitivi. Il defaticamento ti permette di muoverti nel modo corretto durante il resto della giornata.



Quindi, non rinunciare al riscaldamento e al defaticamento in ogni allenamento. Sono importanti tanto quanto le parti in cui dai il massimo! Pensa a tutto questo come a un modo per portare equilibrio nella tua vita, riequilibrando anche il tuo corpo.