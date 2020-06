Come resettare il corpo

Tuttavia, è il modo in cui ti prendi una pausa che fa la differenza. Deve essere tanto mirata quanto i tuoi allenamenti. Concediti una settimana di deload per rigenerarti al meglio, come afferma Ryan Flaherty, Nike Director of Performance. Per deload si intende la riduzione della quantità di esercizio abbinata ad attività per rigenerare il corpo dall'intenso lavoro fisico sostenuto, senza compromettere o mettere in stand-by i progressi ottenuti. Una settimana di deload ti ricaricherà per dare il 100% nel prossimo programma di allenamento. Ecco come fare.