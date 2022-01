Come prevenire le periostiti durante il running

La corsa è direttamente correlata alla periostite tibiale a causa dell'impatto ripetuto sulla tibia dovuto alle superfici dure. Ogni volta che il piede colpisce il terreno, la parte inferiore del corpo assorbe l'impatto. Questo è ciò che rende la corsa un'attività ad alto impatto.



Una delle funzioni della tibia è quella di assorbire e smorzare l'impatto. In un chilometro, i piedi toccano il suolo quasi 1.600 volte. Non è poco!



Se l'appoggio del piede, la tecnica di corsa e le scarpe da running sono corretti, non c'è problema. Infatti, la ricerca dimostra che la corsa ha un effetto protettivo sull'articolazione. Ad esempio, uno studio pubblicato dal Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy ha riscontrato che può migliorare la salute delle articolazioni dell'anca o del ginocchio.



E allora perché tanti runner soffrono di periostite tibiale? Ciò è dovuto, in parte, allo sforzo eccessivo. Più chilometri accumuli, più alto è il rischio. Gli urti costanti e ripetuti possono logorare la tibia. Ecco perché alcuni studi dimostrano che l'incidenza di periostite tibiale è maggiore nei runner che corrono le maratone.



Anche se ti alleni per le corse sulla lunga distanza, correre troppo spesso può causare la periostite tibiale, perché l'osso non ha la possibilità di recuperare. Se non curata, questa condizione può portare a una frattura da stress tibiale e causare più dolore.



Gli squilibri o le debolezze muscolari nella parte inferiore del corpo, ad esempio quadricipiti rigidi o fianchi deboli, possono aumentare il rischio di periostite. In tal caso la tibia si ritrova sottoposta a un eccesso di stress e responsabilità per disperdere l'impatto sul terreno.



Uno studio pubblicato sul British Journal of Sports Medicine ha individuato una correlazione tra runner con periostite tibiale e muscoli dell'anca deboli. I ricercatori hanno infatti concluso che i test di rafforzamento fianchi dovrebbero fungere da strumento di screening per il rischio di periostite tibiale.



Anche l'appoggio del piede influisce sulla probabilità di sviluppare la periostite tibiale. Iperpronazione e impatto del tallone sono correlati alla periostite tibiale.



Tra coloro che atterrano sul tallone, il sollevamento delle dita (dorsiflessione) al momento del contatto provoca lo stiramento dei tessuti molli che circondano la tibia. Analogamente, anche l'iperpronazione, ovvero la rotazione eccessiva del piede verso l'interno e l'appiattimento dell'arco al momento dell'impatto, genera stress sulle strutture mediali della gamba. Ciò provoca microlacerazioni e infiammazione del tessuto molle. Entrambi i tipi di appoggio del piede aumentano il rischio di periostite tibiale.