Nike Teens: pensa fuori dagli schemi

Infrangi le regole
Nike Teens
Bisogna distinguersi, non omologarsi. Pensa fuori dagli schemi: abbina diversi strati, gioca con i colori e osa con gli accessori. Chi infrange le regole non deve scegliere: può fare tutto. Correre e giocare a golf. Danzare e fare kickboxing. Giocare a basket e nuotare. Perché scegliere una sola attività quando puoi farle tutte? Sport e stile non hanno limiti.
Scatena la fantasia
✅ Parti da una scelta insolita: seleziona uno o due articoli che ti piacciono particolarmente e inizia a creare il tuo outfit. Puoi scegliere, ad esempio, un paio di occhiali da sole appariscenti, sneakers di tendenza o un capo dai colori vivaci.
✅ Crea il tuo look: scegli articoli che ti aiutino a raggiungere i tuoi obiettivi, che ti permettano di sperimentare o attirare l'attenzione. Opta per un look a strati scegliendo gli shorts Nike Pro, canotte e maglie a maniche lunghe e la gonna a pieghe Nike Sportswear. È importante avere il giusto sostegno e allo stesso tempo la libertà di dar sfogo alla creatività.
✅ Completa il tutto con un tocco unico: credi non serva altro? Perfeziona l'outfit con un cappello o una fascia per capelli per renderlo davvero tuo.
"Amo sfidare le convenzioni e sperimentare look in modo originale."
Kamia
Ballerina, runner, tennista
Aggiungi il tuo tocco
Muoviti a modo tuo, vestiti in base al tuo mood e preparati a lasciare il segno ovunque vai. Scopri il perfetto connubio tra funzionalità e stile con capi come la giacca Nike Dri-FIT dalle maniche arricciate e i pantaloni in tessuto a vita media Nike. Crea look all'altezza del momento, per scendere in pista, infrangere le regole o affrontare semplicemente la giornata.