Nike Teens: pensa fuori dagli schemi

Bisogna distinguersi, non omologarsi. Pensa fuori dagli schemi: abbina diversi strati, gioca con i colori e osa con gli accessori. Chi infrange le regole non deve scegliere: può fare tutto. Correre e giocare a golf. Danzare e fare kickboxing. Giocare a basket e nuotare. Perché scegliere una sola attività quando puoi farle tutte? Sport e stile non hanno limiti.