Partner della comunità – Nike

Secondo la coach María del Carmen Francisco Martínez, che fa parte del Proyecto Cantera (organizzazione non profit che aiuta le ragazze svantaggiate attraverso il calcio), per raggiungere i loro obiettivi, le ragazze hanno bisogno dello sport. "Di due cose non devi mai dubitare: il campo è il tuo spazio e noi donne possiamo emergere in qualsiasi sport. Gli sport permettono di incontrare tante persone, che possono diventare tue amiche o consigliere. Ti insegnano a comunicare, risolvere i conflitti, mantenere la disciplina, lavorare più duramente e arrivare più lontano, coesistere, essere leader e molto altro". Le comunità come il Proyecto Cantera sono quelle su cui concentriamo i nostri sforzi per assicurare alla nuova generazione di ragazze l'accesso a tutte le risorse necessarie per avere successo, dentro e fuori dal campo.