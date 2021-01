Ti presentiamo Lamine Conté: il nuovo regista dello streetball parigino

Hai sempre giocato a basket?

Da ragazzino giocavo solo a calcio. Anche se la maggior parte dei miei amici alle medie giocava a basket, ho sempre preferito il calcio perché pensavo che il basket fosse solo per le persone alte; e a quell'epoca ero ancora piuttosto basso. Ho preso in mano un pallone da basket quando ho compiuto 14 anni e non sono più tornato indietro. Ho iniziato tardi e il mio talento è sbocciato dopo. Non solo sono entrato a far parte di una squadra dopo tutti gli altri, ma mi ci è voluto un secolo per capire le dinamiche del gioco. Nessun coach credeva in me, fino a quando ho compiuto 16 anni. È stato allora che un ex cestista e mentore locale, Mohammed, mi ha preso sotto la sua ala; cosa che non accade facilmente a quell'età e con così poca esperienza. Ma deve aver visto qualcosa nella mia grinta e nella mia motivazione. Quella è stata l'estate che ha cambiato tutto per me. Ero migliorato abbastanza da provare a mettermi in gioco e andare negli Stati Uniti per i campi estivi e il basket AAU.