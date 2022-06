Nuova generazione: Sky Brown

È la prima donna a eseguire un 540 nonché la più giovane skater professionista a Tokyo 2020. Tuttavia, l'atteggiamento di Sky Brown di fronte ai suoi numerosi successi può essere sintetizzato con una semplice e allegra frase riportata nella bio della sua pagina Instagram: "Do it 'cause you love it!" ("Fai ciò che ami!").

Sky rappresenta un nuovo tipo di atleta: un'inguaribile ottimista alla ricerca di emozioni e non solo di vittorie. Si tratta di un approccio condiviso da un'intera generazione che, rispetto alle generazioni del passato, vede lo sport come una forma di gioco piuttosto che come una competizione.