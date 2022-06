Come difendersi mentre si viaggia da soli, secondo Nicole Snell

La paura di fare un viaggio o anche solo una passeggiata notturna in solitaria non è uno scherzo, soprattutto per le donne e le persone di colore. L'esperta di autodifesa e CEO di Girls Fight Back, Nicole Snell, ha avuto alcuni incontri preoccupanti. Ma fare cose da sola le ha anche regalato esperienze appaganti che le hanno cambiato la vita. Grazie alle centinaia di ore investite in allenamenti di autodifesa mentale e fisica, sa come individuare il pericolo e assumere il controllo di una situazione in rapido cambiamento. Ora si dedica a insegnare agli altri, in particolare alle comunità BIPOC, a fare lo stesso. In questo episodio, si unisce alla presentatrice Jaclyn Byrer per esaminare il motivo per cui l'autodifesa non è quasi mai sinonimo di colpi agli occhi o calci all'inguine. Inoltre, spiega perché non sono necessarie le abilità di combattimento di Karate Kid per saperti difendere e racconta perché vale la pena viaggiare in solitaria.