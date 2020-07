I movimenti per aumentare la forza ideali per migliorare ogni corsa

Per molto tempo, la credenza generale tra i runner è stata che per essere un buon runner bastasse correre. L'idea di integrare lo sport con qualcosa come l'allenamento di forza non era solo strana, ma le persone pensavano che sollevare pesi avrebbe perfino ostacolato la corsa, che li avrebbe rallentati per via dei muscoli più grossi e avrebbe rubato loro del tempo prezioso per allenarsi, dice Chris Bennett, Global Head Coach di Nike Running. Questa teoria ha prevalso per decenni, afferma Bennett: i runner corrono. Punto.



Per fortuna, ci siamo allontanati da quest'idea... di corsa. Se hai gambe più forti e resistenti, hai più probabilità di affrontare le corse più difficili con meno sforzo e una forma migliore. E questo significa anche evitare di farsi male. "L'allenamento di forza è la tua assicurazione contro gli infortuni", dice Bennett.



Ed è esattamente ciò che dice ai suoi atleti anche Derek Samuel, fisioterapista e membro del Nike Performance Council. "Ai runner piace considerare la corsa come la principale, e spesso anche l'unica, forma di esercizio, ma penso sia questo il motivo per cui prima o poi molti soffrono di dolori alle ginocchia", dice Samuel. "Non preparano e rafforzano i muscoli che proteggeranno le articolazioni e le manterranno in salute". Per farlo, dice, i runner devono lavorare sulla resistenza.