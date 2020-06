Creare nuove abitudini attraverso il metodo delle piccole abitudini

Come funzionano i piccoli cambiamenti

Fare dei piccoli cambiamenti significa introdurre delle abitudini senza fare affidamento sulla forza di volontà o sulle spinte motivazionali, strumenti poco efficaci per creare abitudini radicate. La spiegazione scientifica è piuttosto semplice: maggiore è l'impegno richiesto da un'abitudine, maggiore sarà la motivazione necessaria. Magari saresti in grado anche di fare 100 burpee, se a incitarti ci fosse un'intera squadra, ma è probabile che, in assenza di supporto esterno, la tua motivazione non regga e tu preferisca rinunciare a imprese impegnative come questa.

Per evitare condotte altalenanti come questa, è meglio porsi obiettivi piccoli e semplici. Se prendi l'impegno di fare due burpee al giorno, è molto più probabile che tu riesca a rispettarlo, fosse anche l'ultima cosa che fai alla fine di una lunga giornata prima di stramazzare sul divano. Il tuo obiettivo è la costanza. Un susseguirsi di piccole soddisfazioni. È questa è la sensazione che getta le basi per un cambiamento duraturo.