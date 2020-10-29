Creare nuove abitudini attraverso il metodo delle piccole abitudini

Se stai pensando di modificare in meglio le tue abitudini quotidiane, ho creato un sistema che ti aiuterà a fare dei cambiamenti salutari e duraturi. L'ho chiamato "Tiny Habits" (piccole abitudini).

Ho creato questo metodo perché ero personalmente interessato a costruire una serie di buone abitudini per migliorare la mia salute. Sono un ricercatore di scienze comportamentali alla Stanford University e i miei 10 anni di ricerca sui prodotti tecnologici mi hanno insegnato una grande verità: la semplicità modifica il comportamento.

Ho passato mesi a cercare il modo di introdurre nuove abitudini di esercizio fisico, alimentazione e recupero nella mia routine e di mantenerle. Con un po' di perseveranza, la mia vita si è trasformata quasi senza sforzo, ma ero intenzionato a capire se il mio metodo sarebbe stato efficace anche per gli altri.