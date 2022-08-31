Deliziosi snack senza latticini per la scuola, consigliati dai dietologi

"Tra i sintomi più comuni ci sono meteorismo, gonfiore, costipazione e/o diarrea", afferma Jessica Cording, M.S., dietista e C.D.N., coach per la nutrizione integrativa. Dall'American College of Gastroenterology aggiungono anche che crampi e dolori addominali, così come l'improvviso bisogno di svuotare l'intestino, possono verificarsi anche entro due ore dal consumo di latticini. Secondo i dati del Boston Children's Hospital, in America sono intolleranti al lattosio circa 30-50 milioni di persone tra bambini e adulti.

Un altro motivo per cui i bambini potrebbero dover evitare i latticini è rappresentato dall'allergia al latte vaccino, classificata come un disturbo del sistema immunitario poiché una proteina presente nel latte scatena le difese immunitarie. Può verificarsi una reazione di entità moderata o grave, di solito sotto forma di prurito, gonfiore, orticaria o eruzione cutanea. Secondo Food Allergy Research & Education, in alcuni casi l'allergia al latte può causare una risposta anafilattica potenzialmente letale.

Circa il 2,5% dei bambini statunitensi di età inferiore ai tre anni è allergico al latte, perciò si tratta dell'allergia alimentare più comune sia nei bambini che negli adolescenti, secondo quanto riportato da FARE. Stando a uno studio pubblicato nel 2019 sulla rivista Frontiers in Pediatrics, infatti, le allergie alimentari nei bambini (sia nei Paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo) sono aumentate negli ultimi 20 anni. Anche se la maggior parte dei bambini supera questa condizione, quella al latte rimane una delle allergie alimentari più comuni tra gli adulti.

Erin Palinski-Wade sconsiglia vivamente ai genitori di fare una diagnosi senza consultare un medico.

"Se i bambini sembrano non digerire i latticini, il consiglio è quello di sottoporli a dei test delle allergie", afferma l'esperta. "Conoscere la causa esatta del problema è il primo passo per determinare quali alimenti [possono] mangiare e quali, invece, no".