Deliziosi snack senza latticini per la scuola, consigliati dai dietologi

Deliziosi snack senza latticini per la scuola consigliati da dietologi
Alimentazione
Seguire uno stile di vita senza latticini può essere semplice... e gustoso. Ecco i consigli degli esperti su cosa mettere nel pranzo per la scuola dei bambini.
Se dopo aver mangiato una fetta di pizza o dei bastoncini al formaggio i bambini tendono ad avere problemi di digestione, allora potrebbe trattarsi di intolleranza al lattosio.
Il lattosio è uno zucchero naturale presente nel latte e in altri prodotti lattiero-caseari, tra cui il formaggio, la panna montata e il gelato. "Nel caso dell'intolleranza al lattosio, nell'organismo manca l'enzima digestivo [noto come lattasi] necessario per scomporre il lattosio", spiega Erin Palinski-Wade, dietologa, educatrice in diabetologia, nutrizionista abilitata e personal trainer certificata ACE.
Secondo l'American College of Gastroenterology, invece di essere digerito correttamente all'interno dell'intestino tenue, il lattosio finisce nell'intestino crasso (noto anche come colon) senza essere digerito, dove viene scomposto secondo un processo chiamato fermentazione. Questa attività causa la produzione di una miscela di molecole, acidi organici, anidride carbonica e idrogeno gassoso, che provoca disturbi gastrointestinali alle persone intolleranti al lattosio.
Quali sono i sintomi dell'intolleranza al lattosio?
"Tra i sintomi più comuni ci sono meteorismo, gonfiore, costipazione e/o diarrea", afferma Jessica Cording, M.S., dietista e C.D.N., coach per la nutrizione integrativa. Dall'American College of Gastroenterology aggiungono anche che crampi e dolori addominali, così come l'improvviso bisogno di svuotare l'intestino, possono verificarsi anche entro due ore dal consumo di latticini. Secondo i dati del Boston Children's Hospital, in America sono intolleranti al lattosio circa 30-50 milioni di persone tra bambini e adulti.
Un altro motivo per cui i bambini potrebbero dover evitare i latticini è rappresentato dall'allergia al latte vaccino, classificata come un disturbo del sistema immunitario poiché una proteina presente nel latte scatena le difese immunitarie. Può verificarsi una reazione di entità moderata o grave, di solito sotto forma di prurito, gonfiore, orticaria o eruzione cutanea. Secondo Food Allergy Research & Education, in alcuni casi l'allergia al latte può causare una risposta anafilattica potenzialmente letale.
Circa il 2,5% dei bambini statunitensi di età inferiore ai tre anni è allergico al latte, perciò si tratta dell'allergia alimentare più comune sia nei bambini che negli adolescenti, secondo quanto riportato da FARE. Stando a uno studio pubblicato nel 2019 sulla rivista Frontiers in Pediatrics, infatti, le allergie alimentari nei bambini (sia nei Paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo) sono aumentate negli ultimi 20 anni. Anche se la maggior parte dei bambini supera questa condizione, quella al latte rimane una delle allergie alimentari più comuni tra gli adulti.
Erin Palinski-Wade sconsiglia vivamente ai genitori di fare una diagnosi senza consultare un medico.
"Se i bambini sembrano non digerire i latticini, il consiglio è quello di sottoporli a dei test delle allergie", afferma l'esperta. "Conoscere la causa esatta del problema è il primo passo per determinare quali alimenti [possono] mangiare e quali, invece, no".
Eliminare i latticini
Eliminare i latticini e il calcio non deve essere una preoccupazione: entrambe le dietologhe spiegano che questa potenziale carenza è facilmente evitabile.
"Molte persone credono che il calcio sia presente soprattutto nei latticini, ma la verità è che si trova in tanti altri alimenti", spiega Jessica Cording.
Secondo la nutrizionista, tofu, salmone, mandorle, legumi, fagioli bianchi, broccoli e verdure a foglia verde scuro, oltre a succhi e cereali arricchiti di calcio sono tutte ottime fonti di questo importante elemento.
"Inoltre, molti dei tipi di latte vegetale in commercio [come quello di mandorla o di soia] sono arricchiti con calcio, vitamina D e altri nutrienti che si trovano nel latte vaccino".
Erin Palinski-Wade ripete che, prima di prendere decisioni sulla dieta dei bambini, è essenziale richiede un consulto medico.
"Le esigenze nutritive dei bambini vanno discusse con il pediatra e con un dietologo, così che sia possibile stabilire se è il caso di integrare alcuni nutrienti", spiega l'esperta.
Deliziosi snack senza latticini per bambini
Secondo Erin Palinski-Wade, per permettere ai bambini di mangiare pasti salutari e privi di latticini, è essenziale servirsi degli ingredienti che in genere si trovano in cucina.
"Per la maggior parte degli alimenti e degli snack a base di latticini, esiste un'alternativa analoga senza latticini", commenta. L'esperta aggiunge che i bambini più grandi possono imparare a leggere le etichette degli alimenti con l'aiuto di un dietologo abilitato, così da saper identificare potenziali allergeni.
Le due dietologhe propongono otto snack senza latticini, facili da realizzare, per iniziare il nuovo anno scolastico con gusto.
Idee veloci per snack adatti ai bambini.
- Yogurt vegetale (ad esempio, a base di soia o cocco) con frutta. Una nota: "Se l'intolleranza riguarda il lattosio o la proteina A1 [una specifica proteina presente nel latte], si può optare per marche di latte/yogurt prive di lattosio o che contengono solo la proteina A2, come lo yogurt di capra", spiega Erin Palinski-Wade.
- Formaggio vegano, carote e cracker integrali.
- Sedano spalmato di burro di arachidi e ricoperto di frutti di bosco.
- Hummus, verdure a fette e cracker integrali o pane integrale tostato.
- Guacamole, verdure a fette e cracker integrali o pane integrale tostato. "Includendo anche un uovo sodo per aggiungere qualche proteina in più", afferma Jessica Cording.
- Una fetta di pane integrale tostato condita con burro di noci o di semi.
- Snack croccanti di ceci già pronti (di solito si trovano nel reparto snack). "Queste opzioni possono essere molto comode e offrono anche un buon equilibrio di proteine e fibre, oltre a fornire un apporto di carboidrati complessi", conclude Jessica Cording.
Testo a cura di Amy Capetta