I cinque migliori guanti da running che puoi comprare da Nike

I migliori guanti da running Nike
Guida all'acquisto
Questi eccezionali guanti da running Nike sono progettati per offrire il massimo comfort a ogni atleta quando le temperature scendono.
Se le condizioni lo permettono, l'inverno non deve ostacolare il tuo programma di allenamento. Con un paio di guanti da running, terrai le tue dita al caldo.
I guanti da running Nike sono realizzati in tessuti caldi ad asciugatura rapida, per tenere le mani al riparo dal freddo. Questi eccezionali guanti Nike sono compatibili con il touchscreen, così che puoi accedere facilmente alle tue app, come Nike Run Club.
Continua a leggere per saperne di più sui migliori guanti da running Nike e scegliere il modello più adatto a te.
(Articolo correlato: Come pulire le scarpe da running)
I migliori guanti da running Nike
1.Per la regolazione durante la corsa: guanti da running Nike Transform da donna
I guanti da running Nike Transform offrono ai runner uno strato inferiore dotato di tecnologia Nike Dri-FIT e uno strato superiore per proteggere le mani dal vento e dall'acqua, fornendo al contempo il massimo isolamento. Quando le mani sono calde abbastanza, puoi rimuovere lo strato superiore.
(Articolo correlato: 11 idee regalo per runner)
2.Per le corse al freddo: guanti da running Nike Sphere 360 da uomo e da donna
I guanti Nike Sphere 360 sono caratterizzati da un design isolante che fa circolare il calore corporeo, per garantire il massimo comfort dal palmo alle dita. I guanti presentano inoltre polsini aderenti e una grafica dal design rifrangente.
3.Per le corse più lunghe: guanti da running Nike Accelerate da uomo e da donna
Se fuori è freddo, scegli guanti leggeri e traspiranti per il massimo comfort sulle mani. I guanti da running Nike Accelerate sono progettati con materiali traspiranti per garantire mani calde e asciutte, mentre il polsino aderente trattiene il calore.
4.Per una copertura leggera: guanti da running strato base Nike da donna
Il tessuto leggero e ad asciugatura rapida rende i guanti strato base Nike ideali per chi cerca una copertura leggera durante le corse con temperature più miti. Per i giorni più freddi, questi guanti hanno un profilo basso e sottile che permette di inserirli sotto un altro paio di guanti.
5.Per le corse in condizioni di vento e pioggia: guanti da running Nike Shield Phenom da uomo e da donna
Per i runner che devono affrontare le condizioni più difficili, i guanti da running Nike Shield Phenom sono la scelta giusta. Il rivestimento esterno del guanto è impermeabile e resistente al vento, mentre la parte interna è realizzata in un tessuto morbido e confortevole. E grazie alle clip, tenerli sempre insieme è facile.
Testo di Julia Sullivan, personal trainer certificata A.C.E.