Per togliere le macchie, puoi creare una soluzione fai-da-te con alcuni ingredienti base per la pulizia della casa.

Per scarpe da running colorate (o non bianche), mescola dell'acqua calda con una piccola quantità di detersivo delicato per bucato o per piatti.

Per le scarpe da running bianche (o di colore chiaro), crea una pasta detergente composta da parti uguali di bicarbonato e acqua. Questa soluzione è particolarmente efficace sulle macchie più ostinate.

L'acqua micellare è un'altra opzione. Contiene acqua purificata e composti idratanti e detergenti che formano micelle sferiche, che eliminano sporco e grasso dalle superfici.