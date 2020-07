5 suggerimenti per mantenere le sane abitudini

05. La modifica: non arrenderti.



Perché funziona: ogni volta che cambi stile di vita, dovrai affrontare avversità e ci saranno dei momenti in cui cederai. È nella natura umana! Ryan Flaherty, Senior Director of Performance di Nike, suggerisce di utilizzare il mantra "Non importa. Ciò che importa è...” che adopera con gli atleti professionisti che allena. Ecco come fare: " Non importa che abbia mangiato un piattone di patatine fritte a pranzo. Ciò che importa è cosa mangerò a cena", oppure "Non importa che abbia saltato l'allenamento stamattina. Ciò che importa è quello che farò domani mattina".



Flaherty afferma: "Con questa mentalità si può rientrare in poco tempo nei ranghi, affinché un singolo pasto non salutare non si trasformi in una settimana di cibo spazzatura, e una settimana di allenamenti saltati non diventi un mese di allenamenti mancati. Ti consente di superare un fallimento, di non lasciarti andare, e mostra che puoi controllare il tuo futuro”. Inoltre, allenta la pressione legata alla ricerca della perfezione, disinnesca la spirale negativa e rende più probabile che tu torni in pista più velocemente.



La costanza è più forte della perfezione. Prova queste strategie per consolidare le nuove abitudini e prova il mantra "Non importa. Ciò che importa è...” per affrontare gli ostacoli che ti si presenteranno. Ce la puoi fare!