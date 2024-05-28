La storia di Nike Cortez

Cortez è stata la prima scarpa da running Nike a esprimere tutto l'ingegno creativo di Bill Bowerman, co-fondatore di Nike e leggendario coach di atletica leggera. Bill era costantemente alla ricerca di modi per aiutare i suoi atleti a esprimere il massimo del loro potenziale e alzare il livello della corsa. Il modello Cortez vide la luce in seguito a numerosi prototipi, dando inizio a una vera rivoluzione per le scarpe da running.

Ai tempi del suo debutto alla fine degli anni Sessanta, Cortez offriva un livello di ammortizzazione mai sperimentato prima dai fondisti americani. Questo perché è stata la prima scarpa da running a unire un'intersuola a tutta lunghezza con uno strato in gomma spugnosa appena sotto la tomaia. Non solo Cortez si è conquistata il titolo di scarpa da running Nike più venduta di sempre, ma anche l'inedita ammortizzazione è diventata un punto di riferimento per il settore, con una migliore ammortizzazione sotto il piede per aiutare ad assorbire gli impatti e cambiare così il corso della storia delle scarpe.