Sneakers Nike Cortez: l'incontro tra stile classico e comfort intramontabile
Fin dal debutto, avvenuto sul finire degli anni '60, le sneakers Nike Cortez sono simbolo di innovazione e design intramontabile. Bill Bowerman, cofondatore Nike, le ha progettate con l'obiettivo di renderle più leggere e comode di qualsiasi altro modello di scarpe atletiche. Oggi, quello stesso stile iconico incontra la nostra tecnologia innovativa, come l'ammortizzazione confortevole, che supporta ogni falcata, e i materiali flessibili, pensati per regalarti la massima libertà di movimento.
Le sneakers Nike Cortez, realizzate con pelle di elevata qualità e tessuti ad alte prestazioni, sono concepite per durare nel tempo anche indossandole ogni giorno. Inoltre, le tomaie reingegnerizzate, con dettagli in pelle scamosciata, sono più resistenti che mai e contribuiscono a prevenire deformazioni, pieghe e abrasioni. In più, l'intersuola in EVA resistente offre un'ammortizzazione leggera di livello eccezionale. Trovi anche una morbida imbottitura attorno alla caviglia per un fit aderente in grado di supportare ogni passo, mentre lo spazio extra sulla punta ti consente di piegare il piede senza rinunciare al comfort, chilometro dopo chilometro. Che tu preferisca allenarti al parco o in palestra, queste scarpe saranno le tue fedeli compagne.
Hai voglia di farti notare? Scegli tra i tanti colori disponibili per trovare le scarpe Nike Cortez più adatte ai tuoi look, dalle tonalità più accattivanti, ai toni classici da abbinare a qualsiasi outfit. Inoltre, su tutti i modelli campeggia l'iconico Swoosh, simbolo distintivo Nike.
L'iniziativa Nike Move to Zero è il nostro percorso vero l'azzeramento delle emissioni di carbonio e degli sprechi, per salvaguardare il futuro dello sport. Per dare il tuo contributo, scegli le sneakers Nike Cortez con l'etichetta Materiali sostenibili. Indica che realizziamo le nostre scarpe con materiali riciclati per almeno il 20% del loro peso, come il poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.