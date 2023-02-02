Le migliori giacche puffer Nike da uomo
Guida all'acquisto
Queste giacche puffer isolanti da uomo ti terranno al caldo per tutto l'inverno.
La giacca puffer in inverno è un po' come gli shorts in estate: un capo indispensabile. Pensata per tenerti al caldo nei percorsi di montagna, nel tragitto parcheggio-supermercato o lavoro-sala pesi, una confortevole giacca puffer è tutto ciò di cui hai bisogno per affrontare il freddo.
Qual è la giacca puffer perfetta per te? Continua a leggere per scoprire una selezione delle migliori giacche puffer Nike da uomo, classificate per tipo di attività o avventura.
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Le migliori giacche puffer Nike da uomo
1. Per sport invernali: giacca puffer Nike Storm-FIT
Quando inizia a nevicare niente è come indossare un paio di sci o racchette da neve oppure salire su uno snowboard. E chi ama praticare sport invernali lo sa bene! Per godere appieno delle tue attività sulla neve, la cosa migliore è indossare outerwear isolanti e pensati per proteggerti dal freddo. La giacca puffer realizzata con tecnologia Nike Storm-FIT è ideale per proteggere la parte superiore del corpo.
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Realizzati con un mix di poliestere laminato e microfibra, i tessuti Nike Storm-FIT sono pensati per offrirti protezione da acqua e vento. Con la giacca Nike Storm-FIT addosso, non dovrai più preoccuparti della neve fredda e umida o di nevischio, fango e fanghiglia.
Ad esempio, la giacca Nike Sportswear Storm-FIT Windrunner PRIMALOFT® da uomo è realizzata con tecnologia protettiva Storm-FIT e foderata inoltre con isolamento PRIMALOFT® Thermoplume, un'ottima alternativa alla piuma d'oca, pensata per trattenere il calore.
2. Per tutti i giorni: giacca puffer Nike Therma-FIT
Cerchi una giacca puffer da indossare per sbrigare commissioni o uscire a prendere un caffè? Dai un'occhiata alla selezione di giacche puffer Nike, realizzate con tecnologia Nike Therma-FIT.
Nike Therma-FIT è un fleece in microfibra a doppia spazzolatura, che impedisce la perdita di calore trattenendo l'energia. Il tessuto Nike Therma-FIT ti tiene al caldo senza ingombrare o appesantire eccessivamente, per offrirti una libertà di movimento ideale.
Per trovare la giacca puffer Nike Therma-FIT più adatta a te, pensa al tuo stile. Se hai un stile casual e streetwear, allora la giacca da coach isolante Nike Sportswear Therma-FIT Authentics da uomo, con chiusura a pressione e colletto, è il capo perfetto per te.
Se cerchi invece una giacca puffer classica, puoi optare per la giacca camo isolante con cappuccio Nike Sportswear Therma-FIT Windrunner da uomo, con zip sul davanti.
3. Per avventure all'aperto: giacca puffer Nike Therma-FIT ADV
Se ami il trail running, l'escursionismo, il campeggio o altri tipi di avventure all'aperto, la giacca puffer realizzata con tecnologia Nike Therma-FIT ADV è la soluzione ideale.
Rispetto ai tessuti Therma-FIT, i materiali Therma-FIT ADV hanno una marcia in più. Infatti, i capi progettati con questi materiali sono altrettanto caldi e resistenti all'acqua, ma sono realizzati con tecnologie più avanzate. Grazie a suggerimenti di atleti e atlete, ricerche in materia di scienze sportive, tecnologia con mappatura del corpo e design innovativi, Nike Fit ADV è il materiale perfetto per realizzare capi adatti a sport, attività ed esigenze di vita specifici.
Per esempio, se ti piace correre, potresti scegliere una giacca confortevole dal taglio super slim, come la giacca da running imbottita Nike Therma-FIT ADV Repel da uomo, che aderisce al corpo senza bloccare le braccia, offrendoti libertà di movimento.
Se invece preferisci fare trekking, un'attività all'aperto che non si concentra particolarmente sulle braccia, allora punta alla giacca puffer Nike Therma-FIT ADV ACG "Lunar Lake", realizzata con isolamento che trattiene il calore e lascia fuoriuscire l'umidità.
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Testo di Gabrielle Kassel