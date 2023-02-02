Le migliori giacche puffer Nike da uomo

Quando inizia a nevicare niente è come indossare un paio di sci o racchette da neve oppure salire su uno snowboard. E chi ama praticare sport invernali lo sa bene! Per godere appieno delle tue attività sulla neve, la cosa migliore è indossare outerwear isolanti e pensati per proteggerti dal freddo. La giacca puffer realizzata con tecnologia Nike Storm-FIT è ideale per proteggere la parte superiore del corpo.

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Realizzati con un mix di poliestere laminato e microfibra, i tessuti Nike Storm-FIT sono pensati per offrirti protezione da acqua e vento. Con la giacca Nike Storm-FIT addosso, non dovrai più preoccuparti della neve fredda e umida o di nevischio, fango e fanghiglia.

Ad esempio, la giacca Nike Sportswear Storm-FIT Windrunner PRIMALOFT® da uomo è realizzata con tecnologia protettiva Storm-FIT e foderata inoltre con isolamento PRIMALOFT® Thermoplume, un'ottima alternativa alla piuma d'oca, pensata per trattenere il calore.