Istantanee: inseguendo l'adrenalina con Leonora Manzano

Il running mi ha aiutato a dare valore ai rapporti con le persone care. So che il tempo che ho a disposizione per stare con i miei familiari è limitato, perciò quando sono con loro cerco di essere presente al 100%. Se sono con i miei figli, non esiste lo smartphone, non esiste l'allenamento, non esiste nulla, solo loro. È stato il running a insegnarmi la disciplina e la gioia di riuscire a vivere nel presente. A un livello più personale, è bellissimo non dover più andare in cerca di quell'adrenalina che mi davano l'alcool e le feste, perché la ricevo da qualcos'altro, che però non ha gli stessi svantaggi. E, naturalmente, il legame che ho instaurato con la natura attraverso l'allenamento è inestimabile.