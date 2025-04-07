Scopri le innovazioni di Nike ZoomX Vaporfly Next% 4 e Nike ZoomX Streakfly 2, le due nuove scarpe da gara del brand

Ogni dettaglio del design è stato meticolosamente progettato per gare più brevi e veloci. Per cominciare, è una delle scarpe da gara su strada più leggere che Nike abbia mai prodotto, nonostante presenti un piatto suola in carbonio a tutta lunghezza. Il team ha aggiunto lo stesso tipo di schiuma utilizzato nelle scarpe Nike Alphafly e Vaporfly, in grado di offrire un elevato ritorno di energia a ogni passo. La scarpa è stata inoltre configurata per massimizzare velocità e propulsione, portando chi corre a poggiare naturalmente sull'avampiede, creando una sensazione di spinta in avanti.

"È lo stesso meccanismo che si innesca quando pesti una pala: il manico si solleva e ti colpisce. E la scarpa fa esattamente questo con il piede", afferma Pat Richie, Nike Global Product Line Manager, a proposito della calzata unica di Streakfly 2.