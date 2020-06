Il tuo ambiente influisce su cosa mangi

Tutte queste valutazioni portano alla stessa conclusione: se vuoi mangiare in modo più salutare devi prestare attenzione all'ambiente che ti circonda.



"Immagino una progressione graduale e costante", afferma Scott-Dixon. "Non è necessario allestire l'ambiente perfetto per ogni pasto, ma si può fare un po' meglio ogni volta e sempre più spesso". Magari potresti mangiare lontano dalla tua scrivania un giorno alla settimana in più del solito. Oppure, se durante la cena ti diverti a guardare i social media, potresti mettere da parte il tuo dispositivo una volta alla settimana.



Il punto? Non è necessario apportare modifiche sostanziali all'ambiente che ti circonda per avere maggiore concentrazione, calma e voglia di fare scelte alimentari salutari. Inizia dalle piccole cose. Metti in ordine lo spazio in cui mangi, rendilo pulito e invitante. Limita le distrazioni. Valuta i piatti da usare, i rumori in sottofondo, la compagnia. Queste piccole accortezze nella cura dell'ambiente che ti circonda creeranno un mutamento costante e positivo che, nel tempo, porterà grandi risultati.



Prendi l'abitudine: pensa a un piccolo cambiamento positivo che puoi apportare all'ambiente, ad esempio siediti a tavola per almeno un pasto al giorno. Metti in relazione questo nuovo comportamento con un'abitudine pregressa, ad esempio quella di guardare l'orario sul telefono per vedere a che ora iniziare a mangiare. Così ogni volta che controllerai il telefono penserai "È il momento di sedermi!". E quando lo farai fatti sempre i complimenti. In questo modo riuscirai più facilmente a suggellare la nuova routine.