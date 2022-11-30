Il look di Nike FC: Maria
Cultura
Per Maria la creatività è alla base di tutto: dei suoi mix artistici di motivi, del modo in cui rende omaggio alle calciatrici e anche di questi outfit ispirati allo sport, realizzati con noi.
"Stile a tutto tondo" è una serie dedicata ai giovani creativi che esplorano il tema dell'identità e dello stile personale.
"Il calcio ispira il mio lavoro e il mio stile", afferma Maria Maleh, Creative Director versatile e cofondatrice del club locale Hamster FC. "Sono una grande fan delle belle divise: dei colori, dei materiali, delle stampe e dei fit."
Abbiamo incontrato Maria nella sua casa-studio vicino all'Hackney Marshes, dove si allena la sua squadra, per creare una serie di look ispirati al calcio che uniscono gli articoli delle nostre nuove collezioni delle nazionali a capi del suo guardaroba. Scorri in basso per scoprirli.
"Abbiamo creato il nostro club come uno spazio sicuro in cui tutte le donne sono accolte per come sono. Apprezzo moltissimo il modo in cui ci sosteniamo a vicenda, come sorelle."
Maria
Creative Director, stylist e cofondatrice dell'Hamster FC
Mix di motivi
"Ho sempre amato gli effetti visivi", afferma Maria, che, oltre a una squadra di calcio, ha fondato anche un suo studio creativo. In questo look, la stampa effetto giaguaro di un body ispirato alla nazionale brasiliana completa, con una nota di contrasto, uno strato base psichedelico e pantaloni metallizzati per un caos visivo "controllato".
Comfort e glam
Abbiamo rivisitato in chiave glam la maglia della nazionale di casa di Maria, l'Inghilterra, abbinandola a un corsetto in satin coordinato e ad accessori in oro di sua madre. "Alcuni pezzi hanno la mia stessa età", afferma Maria. Jeans a vita alta, un paio delle sue Air Max preferite e un cappotto vintage donano un tocco confortevole al look.
Ispirazione da fuoriclasse
Alcune delle personalità del calcio preferite di Maria vengono dal Brasile. "Mi ricorderò sempre in che modo hanno influenzato la mia idea di calciatrice", afferma. Per una serata fuori, abbiamo abbinato questa maglia verde menta a una giacca puffer comoda e a una gonna in finta pelle: tutto in nero inchiostro per mettere in evidenza il tocco di colore.
Fotografia: Elliot James Kennedy
Styling: Coco Mell
Intervista: Grace Gordon