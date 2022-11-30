Il look di Nike FC: Maria

"Il calcio ispira il mio lavoro e il mio stile", afferma Maria Maleh, Creative Director versatile e cofondatrice del club locale Hamster FC. "Sono una grande fan delle belle divise: dei colori, dei materiali, delle stampe e dei fit."



Abbiamo incontrato Maria nella sua casa-studio vicino all'Hackney Marshes, dove si allena la sua squadra, per creare una serie di look ispirati al calcio che uniscono gli articoli delle nostre nuove collezioni delle nazionali a capi del suo guardaroba. Scorri in basso per scoprirli.