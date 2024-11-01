Scopri i migliori regali Nike per bambini e bambine
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Dalle scarpe ai capi di abbigliamento, fino agli accessori: dai un'occhiata alle migliori idee regalo Nike per bambini e bambine.
Trovare i migliori regali per i più piccoli non è sempre facile, innanzitutto perché i loro interessi cambiano da un momento all'altro, e poi perché crescono a vista d'occhio, giorno dopo giorno. Un ottimo modo per fare centro con i regali è ispirarsi al loro stile personale e incoraggiarli a giocare e divertirsi, anche se i loro hobby potrebbero essere totalmente diversi nel giro di 12 mesi (per non parlare della loro altezza che varia continuamente).
Ci sono tantissime idee regalo Nike per bambini, bambine e teenager tra cui scegliere, e loro sicuramente le adoreranno tutte. Dai pantaloni confortevoli alle sneakers di tendenza da sfoggiare durante gli allenamenti di calcio o nel tempo libero, i migliori regali Nike per i più piccoli sono sempre al passo con le tendenze.
Per chi ama farsi notare con un modello di grande impatto: Nike Dunk
Cerchi un regalo per chi ama sfoggiare un look di tendenza al parco giochi? Abbiamo ciò che fa al caso tuo: nessuna scarpa si fa notare più della grintosa Nike Dunk. Nonostante Dunk nasca come scarpa da basket, oggi non solo è diffusa sul parquet, ma è anche un modello per il tempo libero. L'imbottitura all'altezza della caviglia e la trazione in gomma rendono questa scarpa ideale per correre in casa, al parco giochi o per le strade del quartiere.
Per teenager che amano il look street: C1TY
Mix irresistibile di estetica e funzionalità, le sneakers C1TY Surplus di Nike conquisteranno senza dubbio ogni teenager. È il regalo perfetto, grazie ai dettagli unici, come la punta robusta e i colori ispirati alle città che preferisci.
Per chi punta al comfort: Nike Vomero
Anche se i più piccoli non sapranno quasi nulla del primo decennio degli anni Duemila, apprezzeranno in ogni caso la scarpa Vomero, una sneaker ispirata ai modelli di classe dell'epoca dal look sportivo. Gli inserti in mesh sulla tomaia donano la massima traspirabilità per tutto il giorno, mentre la morbida schiuma sotto il piede regala una calzata confortevole.
Per i primi passi dei più piccoli: Nike Swoosh 1
Con queste scarpe ai piedi, dalla calzata morbida e resistente, i piccoli trendsetter potranno muovere i loro primi passi con stile. E tu andrai sul sicuro, poiché questo modello ha ottenuto il riconoscimento dell'American Podiatric Medical Association.
Per chi cerca capi che offrono calore: Nike Tech Fleece
Ecco le migliori idee regalo per bambini e bambine sempre in movimento, che desiderano esprimere tutto il proprio stile. La collezione Nike Tech Fleece include pantaloni dal design morbido e leggero, e felpe con cappuccio che regalano un calore ideale nelle giornate fredde. La gamma di colori classici e grintosi ti consente di scegliere la nuance più adatta alla persona cara a cui è destinato il regalo. In più, i dettagli funzionali, come le tasche con zip, sono ideali per riporre snack e giocattoli.
Per chi preferisce capi caldi e comodi: Club Fleece
A volte, il miglior regalo da donare ai più piccoli è un articolo intramontabile e, al contempo, funzionale. Che si tratti di bambini, bambine oppure teenager, il confortevole set coordinato sportivo Club Fleece farà sicuramente colpo. La varietà di colori divertenti consentirà loro di esprimere il proprio stile, mentre si divertono a giocare. In più, i capi Club Fleece possono essere indossati comodamente anche negli anni a venire, grazie al pratico taglio elasticizzato.
Per chi studia ed è sempre in movimento: zaini Nike
Articolo must-have per qualunque momento della giornata, uno zaino resistente e dal design d'impatto è l'idea regalo perfetta sia per i ragazzi che per le ragazze. Al suo interno, possono riporre comodamente il pranzo, i quaderni per gli esercizi o gli accessori sportivi. Punta su modelli che presentano una tasca principale ampia in grado di contenere gli effetti personali più grandi, e tasche più piccole, ideali per riporre gli oggetti indispensabili, come una borraccia o il telefono.
Testo di Aemilia Madden