I benefici di un atteggiamento positivo

"I percorsi neurali che creano una mentalità ottimista o pessimista si costruiscono in giovane età", spiega Loretta Breuning, PhD, fondatrice dell'Inner Mammal Institute e autrice di "The Science of Positivity". Le nostre esperienze passate, in particolare quelle vissute durante l'infanzia, plasmano le nostre aspettative su un'evoluzione positiva o negativa delle cose, afferma Breuning, e questo aspetto ha un impatto fondamentale sulla nostra motivazione più avanti nel corso della vita.



"Chi ha aspettative ottimiste è più propenso a impiegare le proprie energie nel tentativo di raggiungere l'obiettivo. Al contrario, chi ha aspettative pessimiste probabilmente non lo è, perché il cervello non è impostato per inseguire qualcosa che non promette alcuna ricompensa", afferma. "Chi è pessimista non sa in che direzione muoversi, né verso quale traguardo, e per questo il più delle volte resta fermo".



Questo vedere il bicchiere mezzo vuoto non solo innesca il rilascio del cortisolo, un ormone dello stress che invia al cervello un segnale di "allarme", ma tende a diventare una costante, afferma Breuning. "In questo modo rinforziamo il nostro percorso neurale negativo. Essere pessimisti ci diventa così naturale che finiamo per esserlo senza nemmeno accorgercene".



Una volta intrappolati in questa spirale di pensieri negativi, ricordarci di pensare in modo ottimista ci appare futile. E probabilmente lo è. Pensare e basta non è granché utile, afferma Fox. I vantaggi dell'ottimismo non derivano dal modo in cui pensiamo ma da quello che facciamo. "Fare tante cose positive fa bene all'umore e favorisce una mentalità ottimista", spiega Fox.