HIT per massimizzare tempo e risultati

Perché l'HIT: massimizza tempi e risultati
Coaching e alimentazione
Di Kirsty Godso
Come migliorare la condizione fisica e la forza e bruciare grassi. Velocemente.
C'è una ragione per cui l'HIT è parte integrante dei miei programmi di allenamento: mi permette di ottenere grandi risultati in poco tempo. Non solo è efficace, ma è un tipo di allenamento che puoi eseguire ovunque, e senza attrezzatura.
Aggiungere l'HIT alla tua routine due volte alla settimana ti basterà per innescare una trasformazione senza rischiare il sovraffaticamento. L'accelerazione metabolica che può produrre continuerà a bruciare calorie per ore dopo l'allenamento. L'HIT è un ottimo metodo per migliorare le capacità cardiovascolari, incrementare la forza generale, aumentare la massa magra e bruciare i grassi.
"Aggiungere l'HIT alla tua routine due volte alla settimana ti basterà per innescare una trasformazione senza rischiare il sovraffaticamento".
Kirsty Godso
In cosa consiste questo fantastico allenamento? L'HIT, che sta per High Intensity Training, prevede fasi di lavoro di breve durata a intensità massima, alternate a fasi di recupero. Questo permette di portare ripetutamente la frequenza cardiaca a ritmi elevati, raggiungendo così la zona di intensità massimale. Più che un allenamento a ritmi sostenuti, l'HIT va considerato un continuo passaggio da uno sforzo massimale a un intervallo di recupero.
Probabilmente avrai già provato qualche forma di HIT eseguendo Tabata, EMOM (Every Minute on the Minute) ed esercizi a serie discendenti. Sono tutti format di lavoro divertenti ed efficaci, in grado di aumentare la frequenza cardiaca, e molto rapidamente! Gli esercizi destinati allo sforzo massimale che utilizzo più spesso nei miei allenamenti sono i burpee, i Mountain climbers, i Tuck jump e i piegamenti. Gli allenamenti HIT includono in genere esercizi full-body che mettono alla prova la forza, la capacità pliometrica e il sistema cardiovascolare allo stesso tempo.
"Adoro gli allenamenti HIT perché mi sento così libera quando sono completamente senza fiato."
Kirsty Godso
Mi piacciono gli allenamenti HIT perché mi sento così libera quando sono completamente senza fiato. Voglio spingermi fino al massimo delle mie capacità e vedere se riesco a migliorare ancora; è anche una sfida divertente e un'opportunità per continuare a credere in me stessa. Quindi, la prossima volta che senti di non avere più fiato durante gli esercizi HIT di uno dei miei allenamenti, pensa agli enormi vantaggi per il tuo corpo. Mettiamocela tutta (con un'esecuzione corretta, naturalmente)!