HIT per massimizzare tempo e risultati

In cosa consiste questo fantastico allenamento? L'HIT, che sta per High Intensity Training, prevede fasi di lavoro di breve durata a intensità massima, alternate a fasi di recupero. Questo permette di portare ripetutamente la frequenza cardiaca a ritmi elevati, raggiungendo così la zona di intensità massimale. Più che un allenamento a ritmi sostenuti, l'HIT va considerato un continuo passaggio da uno sforzo massimale a un intervallo di recupero.

Probabilmente avrai già provato qualche forma di HIT eseguendo Tabata, EMOM (Every Minute on the Minute) ed esercizi a serie discendenti. Sono tutti format di lavoro divertenti ed efficaci, in grado di aumentare la frequenza cardiaca, e molto rapidamente! Gli esercizi destinati allo sforzo massimale che utilizzo più spesso nei miei allenamenti sono i burpee, i Mountain climbers, i Tuck jump e i piegamenti. Gli allenamenti HIT includono in genere esercizi full-body che mettono alla prova la forza, la capacità pliometrica e il sistema cardiovascolare allo stesso tempo.