Undici consigli del trainer per il galateo in palestra

Uno dei vantaggi principali di un abbonamento in palestra è la disponibilità di qualsiasi attrezzatura e macchina che possa venirti in mente. E quando non è troppo affollata (o forse anche quando lo è), potresti persino immaginare di essere nella palestra privata di casa tua. Ma non è così.

"Il codice di comportamento delle palestre sembra essersi un po' ammorbidito", sostiene Rocky Snyder, trainer di forza e preparazione fisica, autore della guida per l'allenamento di forza "Return to Center". "Ogni volta che cresce l'interesse per un'attività fisica, e di conseguenza aumenta il numero di persone che la praticano, c'è sempre la possibilità che le regole collaudate nel tempo non vengano seguite da tutti".

Se è passato un po' di tempo dal tuo ultimo allenamento in palestra o se si tratta di un'avventura per te completamente nuova, può essere una buona idea rivedere le regole di comportamento del fitness per prepararti alla tua prima sessione. Dai un'occhiata a questi suggerimenti offerti da quattro professionisti del fitness su come essere rispettosi verso i compagni di palestra.