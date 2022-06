Sette esercizi che possono migliorare la resistenza cardiovascolare

Andare in bicicletta all'aperto può darti un senso di avventura e libertà, oltre a offrire numerosi vantaggi per la salute, tra cui una migliore salute cardiaca e un rischio ridotto di malattie cardiovascolari e attacchi di cuore, secondo un'analisi del 2011 pubblicata sullo Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport. I ricercatori hanno anche riscontrato che i ciclisti tendono ad avere livelli più elevati di colesterolo HDL ("buono").



Andare in bicicletta è un'attività a basso impatto che può essere più adatta a chi ha problemi alle articolazioni della parte inferiore del corpo e preferisce non camminare o correre. Puoi andare in bicicletta sia all'aperto su strada sia al chiuso su una cyclette a casa o in palestra.



Per iniziare: se per te è una novità, segui alcune lezioni al chiuso per assicurarti che questa attività sia adatta al tuo corpo. Quando decidi di investire in una bicicletta, parla con una persona esperta per scegliere la tipologia adatta al tuo stile. Potresti anche prendere in considerazione una e-bike con la funzione di pedalata assistita, così da poter andare quanto lontano vuoi senza aver paura di esagerare.