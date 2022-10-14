Storie a cura di Rebel Girls
Ellen Ramasedi
L'inarrestabile Ellen Ramasedi sapeva che avrebbe potuto raggiungere qualsiasi obiettivo si fosse prefissata. Scopri come il suo amore per il salto in lungo, la danza e il netball le dia oggi la giusta ispirazione per aiutare le ragazze di tutto il mondo a praticare sport.
Ellen Ramasedi. Sportstec, Sudafrica. Data di nascita: 16 febbraio 1989. Illustrazioni di Cecilia Puglesi.
Da giovane, Ellen non riusciva a stare ferma. Giocava a netball, prendeva lezioni di danza e si esercitava nel salto in lungo: stava sempre in movimento! A scuola, l'ora di ginnastica era la sua preferita.
Per molto tempo, Ellen ha pensato che prima o poi avrebbe dovuto scegliere un mestiere più tradizionale, ad esempio la commercialista. Rinunciando così alle giornate trascorse in mezzo alla polvere del campo del salto in lungo e mettendo la parola fine a quelle ore estenuanti e splendide dedicate alle prove di danza. Ma con il passare degli anni, pensava a come avrebbe potuto coltivare la sua passione al termine della scuola. Cosa sarebbe potuta diventare? Un'atleta professionista? Un arbitro? Una giornalista sportiva?
"Si tratta di te. Puoi essere ciò che vuoi."
Un giorno, durante una partita di netball della comunità, Ellen ebbe un'idea brillante. Quella di aiutare altre ragazze ad amare lo sport proprio come lei!
Ellen sapeva che molte ragazze temono lo sport, perché credono di non essere all'altezza. E lei voleva infondere fiducia nelle ragazze attraverso lo sport. Così ha deciso di diventare coach di netball per la comunità.
Durante le partite, Ellen supportava e incoraggiava le sue ragazze da bordo campo.
Ottima presa! Bel passaggio! Incoraggiava le sue atlete così, mentre seguivano le precise regole del netball, correndo da una parte all'altra del campo, fermandosi quando prendevano la palla e sempre pronte a mettere a segno il prossimo punto della partita.
Con il tempo, sempre più ragazze hanno scoperto di poter diventare davvero brave in questo sport, proprio come la loro coach. Ellen non voleva interrompere il suo importante lavoro. Così è entrata a far parte di Sportstec, un'organizzazione di beneficenza che si occupa di sostenere le atlete. Ellen lavora con educatori ed educatrici per creare programmi di educazione fisica che sostengono le ragazze.
Ogni giorno è orgogliosa del suo lavoro e fiera di sé stessa per aver costruito la sua vita intorno alla sua vera vocazione.