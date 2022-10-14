Da giovane, Ellen non riusciva a stare ferma. Giocava a netball, prendeva lezioni di danza e si esercitava nel salto in lungo: stava sempre in movimento! A scuola, l'ora di ginnastica era la sua preferita.



Per molto tempo, Ellen ha pensato che prima o poi avrebbe dovuto scegliere un mestiere più tradizionale, ad esempio la commercialista. Rinunciando così alle giornate trascorse in mezzo alla polvere del campo del salto in lungo e mettendo la parola fine a quelle ore estenuanti e splendide dedicate alle prove di danza. Ma con il passare degli anni, pensava a come avrebbe potuto coltivare la sua passione al termine della scuola. Cosa sarebbe potuta diventare? Un'atleta professionista? Un arbitro? Una giornalista sportiva?