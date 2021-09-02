Nuove vittorie

Quel giorno, la famiglia Koech ha scattato una foto con Kipchoge. Mesi dopo, erano tra la folla quando lui ha corso la sua storica maratona a Vienna. L'esperienza e le conversazioni che hanno avuto con Kipchoge prima della gara hanno lasciato un'impressione profonda sui figli di Usila.

"L'incontro con Eliud ha cambiato il modo in cui si avvicinano al mondo", afferma Usila. "Abbiamo questa battuta nella nostra famiglia in cui, mentre la maggior parte delle persone dice: 'Che cosa farebbe Gesù?', noi diciamo: 'Che cosa farebbe Eliud?' Pensiamo a questo perché non si diventa grandi facendo cose mediocri. Si diventa grandi grazie a un'attenta disciplina e alla costanza".