Cos'è la cura di sé e come praticarla, secondo la dott.ssa Theresa Melito-Conners

Le bombe da bagno e le maschere per il viso possono sembrare fantastiche sul momento, ma scalfiscono appena la superficie della cura personale. Corpo, mente e anima hanno bisogni di cui le persone non sono nemmeno consapevoli, dice Theresa Melito-Conners, PhD, ed è ora di dar loro ascolto. La dottoressa ha scoperto la cura di sé dopo aver sfiorato l'esaurimento al lavoro. In seguito, ha ottenuto il suo dottorato in materia e ha lanciato il sito Web "Dr. MC's Self-Care Cabaret". In questo episodio, la dott.ssa Melito-Conners ha concesso alla presentatrice Jaclyn Byrer una sbirciatina dietro le quinte alle 10 cose essenziali per migliorare il nostro benessere e la nostra felicità. Ci parla inoltre in maniera aperta e sincera di come stabilire dei limiti tra il nostro lavoro e le nostra vita personale e di come preparare la prossima generazione a prendersi cura di sé con successo. Bonus: la dott.ssa Melito-Conners ci condurrà in una delle sue famose meditazioni guidate, così potrai sentire personalmente come anche i cambiamenti più semplici possono avere un grande impatto.