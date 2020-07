Dormire per potenziare le prestazioni

"Fare un riposino è un'ottima opportunità nascosta per gli atleti di migliorare le loro prestazioni senza dover fare molto", afferma Amy Bender, professoressa associata di kinesiologia presso l'Università di Calgary, in Canada.



Uno dei vantaggi di un riposino adeguato è l'attivazione del sistema nervoso parasimpatico (ovvero, la risposta di "riposo e digestione"), che riporta il tuo corpo in omeostasi. Rallenta la frequenza cardiaca, diminuisce la pressione sanguigna, rilassa i muscoli e aumenta l'accumulo di energia, afferma Bender. Solo quando tutti questi cambiamenti fisiologici ridurranno lo stress a cui è sottoposto il tuo corpo, sarai in grado di recuperare. Fare un pisolino è come riavviare il sistema: staccare completamente può ridurre il torpore quando riparti.



"Anche un breve pisolino può migliorare il livello di attenzione e i tempi di reazione", afferma Cheri Mah, MD, ricercatrice medica presso l'UCSF Human Performance Center e componente del Nike Performance Council, specializzata in sonno e prestazione negli atleti professionisti. La ricerca ha dimostrato che i pisolini possono inoltre ridurre la percezione soggettiva dello sforzo fisico (RPE, o sensazione di fatica) durante un allenamento e migliorare la resistenza nello stesso giorno. Grazie a questi due benefici, puoi aumentare il ritmo durante un allenamento HIIT o correre qualche chilometro in più.



Impostare una strategia di riposo che soddisfi le tue esigenze particolari è ciò che può farti ottenere questi vantaggi decisivi. Ecco come fare un sonnellino pomeridiano nel modo giusto.