Outfit destinati al successo
Nike Teens
Strati versatili e traspiranti si uniscono a capi elasticizzati e confortevoli che ti faranno sentire e apparire al top mentre ti alleni o scatti un selfie. Realizzati con un mix di tonalità pastello e naturali, sono pensati per offrirti comfort, efficienza e un look casual in ogni attività. D'altronde, chi ha detto che non si può dare il massimo con stile?
Prima funzionalità, poi stile
✅ Inizia dalle basi: scegli articoli che ti aiutano a muoverti al meglio, come gli shorts Nike Dri-FIT 2 in 1 o i pantaloni tuta oversize Nike Sportswear. Abbina capi aderenti ed elasticizzati a modelli dal fit ampio per una libertà di movimento ideale durante ogni attività.
✅ Gioca con le tonalità pastello: queste sfumature donano energia e luminosità ai tuoi look, soprattutto se accostate alle tonalità naturali (aggiungi un'altra nota di colore con le sneakers).
✅ Fai brillare il tuo stile: opta per elastici, fasce, nastri e make-up luminosi per aggiungere un tocco di carattere e far risplendere la tua personalità.
"Lo sport mi fa sentire libera, e solitamente adoro indossare una moltitudine di colori vivaci e decisi. È il mio modo di esprimere energia."
Phoebe
Runner e ciclista
Preparati a splendere
Crea outfit che uniscono comfort e stile in sintonia con la tua energia. Scegli articoli amatissimi, come gli shorts cargo in tessuto traspirante e la canotta a collo alto e la giacca Dri-FIT morbide ed elasticizzate, per sentirti al top.