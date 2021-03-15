Come ottenere risultati sotto pressione smettendo di andare nel pallone

Ciao Coach,



gioco a basket nella mia scuola e mi alleno tantissimo. Metto a canestro quasi ogni tiro, sono veloce in attacco e in difesa e amo profondamente questo gioco. Ma quando arriva l'ora della partita mi blocco. È come se improvvisamente la paura di sbagliare mi paralizzasse al punto da far dimenticare ai miei muscoli come si tira un pallone, specialmente nei tiri liberi, che in allenamento mi riescono sempre. E ho l'impressione che la mia ansia stia peggiorando, partita dopo partita. So che ho le carte in regola per essere davvero bravo, ma non so come dimostrarlo nei momenti importanti. Perché mi succede tutto questo? E cosa posso fare per risolvere il problema?



Un atleta che non riesce a esprimersi in partita

Cestista, 18 anni