Perché dovresti integrare il primal training nella tua routine

Un cane che cammina su due zampe? Divertente (like sui social assicurati). Un adulto che cammina a quattro zampe? Non altrettanto simpatico, ma sorprendentemente vantaggioso. Ti spieghiamo perché.

Si definisce allenamento in quadrupedia (QMT, quadrupedal movement training) o a "movimenti primari" quello che si esegue a quattro zampe, muovendosi come fanno i bebè o gli animali. Si tratta di un allenamento basato su movimenti ancestrali che vanno oltre il gattonare, con esercizi come bear plank, crab walk, inchworm e striking scorpion (si trovano tutti su YouTube). Hai familiarità con la posizione del cane a testa in giù o i salti della rana? Anche questo è un ottimo punto di partenza per il QMT; dopotutto, c'è sempre un riferimento agli animali e non è una coincidenza.

Tutti questi esercizi richiedono di eseguire movimenti a quattro zampe, qualcosa che non si fa di certo spesso. E anche se potrebbe sembrare buffo, allenarsi in questo modo può avere vantaggi incredibili. Di seguito alcuni esempi.