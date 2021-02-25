Come recuperare dopo una grande sconfitta

Quindi ci ho provato, con la speranza che sarebbe stata una pessima giornata per lei e una fantastica per me. Alla fine non è andata così. Non ho vinto. Ma giuro che giocare e perdere davanti a tutta quella gente contro un'avversaria di quel livello è stato comunque meglio che vivere con il rimpianto di non averci provato. E indovina un po'? Sono tornata l'anno seguente e ho vinto di nuovo il campionato (il fenomeno si era diplomato).



L'altra cosa che mi ha aiutato a trasformare quella sconfitta in una vittoria è stato semplicemente onorare il momento, sentire il dolore e poi superarlo. Guardati indietro quando smetterai di giocare, non mentre dai il massimo. Io, le mie giocatrici e gli atleti in generale, diamo il massimo e non smettiamo mai di inseguire i nostri obiettivi.



Su Twitter, utilizzo moltissimo l'hashtag #inpursuit, ovvero all'inseguimento. È il mio mantra. Non significa che sto inseguendo la prossima vittoria, ma piuttosto la prossima opportunità. E ho scoperto che più ti impegni, più grandi saranno le opportunità che incontrerai strada facendo.



Vedo una grande opportunità per te: un anno di ricostruzione. La sopravvivenza e l'evoluzione dipendono solo dalla capacità di adattamento. Lo ha affermato Darwin, con una frase che amo e a cui mi ispiro. Non inizi un anno di ricostruzione pensando che sarà terribile. Pensi invece a come puoi adattarti.